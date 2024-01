Fotos y videos: lo que la fuerte tormenta de granizo dejó en San Rafael

Con piedra del tamaño de un huevo, una tormenta granicera arrasó varias zonas de San Rafael durante la tarde del jueves, dejando allí más de 50 incidentes, según el primer reporte de Defensa Civil.

Los videos y las imágenes compartidas por vecinos en las redes sociales dan cuenta de la fuerza del fenómeno climático, que provocó daños en casas, alumbrado público y arbolado.

Granizo en San Rafael el jueves 11 de enero (Gentileza)

Se reportaron, hasta el momento, 40 viviendas anegadas por la tormenta, así como nueve árboles caídos y tres postes-cables caídos.

En General Alvear, el otro departamento sureño afectado, se informaron cuatro árboles caídos, dos casas anegadas, una filtración de techo y un poste caído.

Desde la Municipalidad de San Rafael trabajan en la asistencia a los vecinos. Las tareas de los equipos se centran en limpieza y desagote de desagües, cortando árboles y ramas caídas, retirando cables caídos. Asimismo, se verifica el estado de viviendas que sufrieron filtraciones y roturas en techos y ventanas.

Tormenta con granizo en San Rafael (Gentileza)

Hasta que la situación se normalice, las autoridades pidieron no sacar la basura, hojas u otros elementos a las calles para permitir el drenado y no entorpecer la labor de los trabajadores municipales. También solicitaron no transitar por los pasos alternativos del Río Diamante en El Molino y Los Dos Álamos, ya que estarán cerrados por la gran cantidad de agua, por lo que indicaron circular por los puentes de calle Ballofet.

Las zonas más afectadas fueron Ciudad, Las Paredes, Cuadro Benegas, Rama Caída, El Cerrito, Cuadro Nacional y Cañada Seca.

Una fuerte tormenta de lluvia y granizo afectó al sur provincial.

Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado llevó a cabo un recorrido por las zonas afectadas por la intensa tormenta de granizo en San Rafael. Acompañada por Edgar Rodríguez, delegado en Zona Sur del Ministerio de Producción, se centró en evaluar directamente la magnitud de los daños en las áreas productivas y coordinar acciones inmediatas en colaboración con el Gobierno de Mendoza.

Tras el paso del temporal, Casado mantuvo conversaciones telefónicas con el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, así como con diversas áreas gubernamentales. El objetivo fue coordinar de manera eficiente y rápida la asistencia necesaria a los afectados por el fenómeno meteorológico.

“He estado recorriendo el departamento después de la tormenta de granizo que abarcó una gran extensión del mismo. Ha afectado a varios de los distritos del departamento y además a la ciudad cabecera de San Rafael, en algunos lugares con granizo de gran magnitud y durante bastante tiempo”, contó la vicegobernadora, quien trabaja en conjunto con el intendente Omar Félix.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza (SMN)

Vale recordar que el Servicio Meteorológico Nacional renueva para este viernes la alerta amarilla por tormentas para horas de la tarde y noche en el este de Las Heras, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y General Alvear.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas pueden estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, indica el SMN.

Daños por la tormenta del jueves, según Defensa Civil

Total de novedades en toda la provincia: 64

CAPITAL:

- Ramas caídas: 01.

Total: 01

GODOY CRUZ:

- Filtraciones en vivienda: 01.

Total: 01

GUAYMALLÉN:

- Ramas caídas: 01.

Total: 01

LUJÁN:

- Vivienda anegada: 01.

Total: 01

SAN RAFAEL:

- Rama/árbol caído: 09.

- Vivienda anegada: 40.

- Poste/cables caídos: 03.

Total: 52

GENERAL ALVEAR:

- Rama/árbol caídos: 04.

- Vivienda anegada: 02.

- Filtraciones de techo: 01.

- Poste/Cables caídos: 01.

Total: 08

