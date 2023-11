Finde XL de balotaje y feriado: las reservas son de 70% según el Gobierno y de 40% para los privados

El fin de semana que se aproxima será XL debido al feriado del lunes 20 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, establecido en el calendario nacional. Es un feriado que generó cierta polémica debido a que quedó en el medio del balotaje y, a pesar del pedido del sector turístico para trasladarlo al lunes 27, el Gobierno nacional decidió mantener la fecha. Desde este sector económico señalan que la decisión tuvo un impacto directo en las reservas de turistas nacionales, que por el momento sólo alcanzan el 40%. Aunque para el Ministerio de Cultura y Turismo provincial las reservas son del 70%.

El porcentaje de reservas de alojamientos en los diferentes puntos turísticos del país no es alto ni similar al de otros feriados largos y extra largos que hubo durante este año. Y Mendoza no ha sido la excepción. En el Ministerio de Cultura y Turismo provincial han reconocido que, si bien hay una buena proyección, no será la misma que en otras fechas. “Para este fin de semana se proyecta una ocupación promedio en toda la provincia de 70% y se espera recibir a unos 50.000 turistas, con una estadía promedio de 4,2 días y un gasto diario por persona de $23.553 en promedio”, se indicó oficialmente.

“Se destacan las villas de San Rafael, con 75% de reservas a la fecha, y Potrerillos, ruta 82, Cacheuta y Gran Mendoza, entre los destinos más concurridos”, añadieron desde Turismo, y estimaron que puede haber afluencia de turistas internacionales, entendiendo que ellos no deben sufragar para elegir presidente en Argentina.

El nuevo titular de la Cámara de Turismo de la provincia, Ricardo Beccaceci, también sostuvo que el número de visitantes será menor que otros feriados e, incluso, que el mismo período del año anterior, cuando llegaron para esta fecha unos 60.000 turistas.

“La tendencia que vemos es de poco movimiento, no con la fluidez de otras fechas, y eso tiene que ver con la obligación de voto para este fin de semana. Notamos que en los registros hoteleros tienen mayor preponderancia los turistas extranjeros”, declaró Beccaceci en medios nacionales.

De acuerdo al número que manejan desde esta entidad, en los primeros días de esta semana el porcentaje de las reservas llegaba al 40%, número que podría cambiar en las siguientes jornadas.

Los Andes se comunicó con representantes de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aegha), quienes prefirieron no dar información sobre porcentajes de reservas por el momento. “Todavía no tenemos números precisos porque estamos a la espera de lo que suceda más cerca del fin de semana”, señalaron.

Pocas reservas y de extranjeros

En Mendoza hay varias zonas que captan la atención de los turistas nacionales y del exterior. Una de ellas es el Valle de Uco, que ofrece opciones al aire libre muy atractivas para quienes deseen conjugar montaña, buenos vinos y un poco de historia.

Eli Marincak, directora de Turismo de la Municipalidad de Tunuyán, expresó que es prematuro obtener un porcentaje de reservas para este fin de semana que se avecina pero que, según lo que han podido recabar con los prestadores turísticos de la zona, están trabajando con las reservas que tenían previamente y que “generalmente son de turistas extranjeros, de países como Brasil o Uruguay, que deciden venir al Valle de Uco”.

La funcionaria tunuyanina indicó que si bien el Manzano Histórico es el imán y uno de los sitios más visitados, también han crecido las visitas a lugares aledaños como por ejemplo el distrito Vista Flores. “En algunas ocasiones llega a tener el 80% de las reservas”, comentó.

Al igual que en el Valle de Uco, en San Rafael se da una situación similar con la llegada de visitantes en esta época del año. Desde el municipio han explicado que las reservas hasta el momento no son altas, como en otras épocas, y que se lo podría considerar un fin de semana “normal”, según dijo el director de Turismo, Javier Muñoz.

En las estadísticas de turismo en días feriados en 2023, San Rafael fue presentada como una de las ciudades que más eligieron los visitantes, tanto los argentinos como extranjeros.

Otro de los que habló de este contexto fue Pablo Perrielo, de la empresa Saint Joseph de turismo aventura en el sur provincial, quien coincidió con Muñoz y manifestó que prácticamente para este feriado de noviembre no hay reservas confirmadas. “Nosotros estamos recibiendo grupos de Chile y reservas que nos habían confirmado tiempo atrás pero reservas de alojamiento y excursiones para ahora no tenemos nada, creo que la gente tiene miedo e incertidumbre en este fin de semana largo”, indicó el prestador. Con la llegada de los días primaverales y con temperaturas altas, crece el turismo que elige hacer excursiones en ríos o montañas, que es uno de los fuertes que tiene el sur de Mendoza.

Turismo de compras chileno

La expectativa en Mendoza siempre que hay un fin de semana largo, y sobre todo por el tipo de cambio, es la llegada de turistas provenientes de Chile. Si bien el boom de visitantes trasandinos se dio en septiembre, fecha en que celebraron su independencia, para este feriado de noviembre en Argentina se espera que lleguen, pero no en gran número.

“Desde Chile a Mendoza siguen viajando pero, como no es feriado largo allá, no será en gran cantidad. Se cree que este fin de semana vendrán con la frecuencia que suelen hacerlo los fines de semana para hacer compras, por ejemplo”, sostuvo Verónica Tapia, presidente de la colectividad chilena en Mendoza, Gabriela Mistral.

Sobre las condiciones meteorológicas para este fin de semana largo, las autoridades del paso Cristo Redentor adelantaron que el viernes se presentará algo inestable pero que mejoraría para el sábado y domingo, por lo que no habría inconvenientes para cruzar la frontera.