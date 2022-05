Finalizó el primer concurso público para titularizar en Nivel Superior

La Coordinación General de Educación Superior (CGES), de la Dirección General de Escuelas, celebró el acto de ofrecimiento que dio cierre al primer concurso de titularización de horas cátedras que se realiza en Nivel Superior.

Estuvieron presentes miembros del Consejo Directivo de los IES involucrados, quienes participaron activamente del ofrecimiento, junto a la coordinadora general de Educación Superior, Emma Cunietti, en representación del director general de Escuelas, José Thomas.

El cronograma pautó los ofrecimientos tanto en el Gran Mendoza como en San Rafael. Ambos actos fueron conducidos por Sonia Hure, impulsora de la experiencia y coordinadora del equipo técnico de la CGES, quien trabajó junto a los equipos de gestión de los IES seleccionados para la experiencia piloto. Desde ambos organismos se pudieron en marcha las acciones necesarias para velar por el desarrollo de los concursos.

Este proceso, que comenzó el 15 de octubre de 2021 para dar cumplimiento a la Ley 6970 y al Decreto 530/18, llegó a su etapa final con la firma y toma de posesión de los docentes que concursaron y aprobaron todas las instancias. En total, fueron 224 horas las concursadas para la cobertura de horas cátedra en carácter de titular en los Institutos 9-003 Mercedes Tomasa San Martín de Balcarce, 9-021 Tecnológico Junín, de Junín, y 9-027 de Guaymallén.

Los protagonistas

La experiencia del primer concurso en la voz de sus protagonistas Flavia Escudero concursó para titularizar horas en el IES 9-027, donde ya se desempeñaba como profesora en un cargo vacante, y expresó: “Es una gran oportunidad para los docentes que formamos parte del Nivel Superior, porque este concurso valida nuestra tarea docente nos permite acreditarnos y demostrar lo que sabemos hacer, la dedicación que le ponemos a nuestra labor, a la vez que es una oportunidad para poder jerarquizar”.

“Creo que hay que destacar que en este tipo de procesos hay figuras que son fundamentales, que hacen que el concurso marque una diferencia. En este caso, el apoyo del equipo técnico de la CGES ha sido fundamental, recibimos asistencia frente a cualquier dificultad o experiencia que fue surgiendo, como en cualquier experiencia piloto que tiene este tipo de características.

Además, también destacó el apoyo de la figura de los jurados. “Fueron empáticos como personas y profesionales, algo necesario para acompañar y sostener este proceso”, concluyó Escudero, emocionada tras el esfuerzo que representó para ella asumir el desafío y llevarlo adelante con éxito.

Por su parte, Verónica Andreucetti, otra de las docentes que concursó en el IES 9-027 de Guaymallén y aprobó todas las instancias, comentó: “Cuando me enteré que nuestro IES iba a entrar dentro de este proceso de titularización me pareció buenísimo, ya que esto ayuda a que los profesores que están dictando las cátedras hayan ganado su espacio, que no sea una elección a dedo o por carpeta de antecedentes, sino a través de un concurso abierto que le brinde a todos la posibilidad de participar en igualdad de condiciones, para que gane el que se merece estar en ese lugar”.

“El proceso no fue nada fácil, fueron varias instancias que tuvimos que ir atravesando para seguir avanzando, pero creo que estuvo muy bien organizado y que los jurados fueron personas seleccionadas con ojo clínico. Gracias a eso, nos sentimos muy acompañados porque más allá de ser jurados fueron colegas. Todas las instancias se respetaron correctamente, con buen clima, y todo el proceso fue transparente. Es emocionante haber sido parte de algo histórico”, agregó Andreucetti.

Desde San Rafael, Paola Daniela Arrighi, del ISFD y T 9-003 Normal Superior Mercedes Tomasa de San Martín de Balcarce, comentó sobre su experiencia y dijo: “Considero relevante la implementación del concurso porque fue el momento de evidenciar nuestra formación continua, la experiencia en la unidad curricular para la que concurse, el crecimiento profesional y personal. Fue una experiencia maravillosa, un desafío en cada instancia”.

Con respecto a la organización en la implementación del primer Concurso de Titularización en el Nivel Superior, Arrighi señaló que “es valioso destacar que la dedicación y el respeto del jurado, impecable en cada detalle, fue lo que afirmó la transparencia del concurso. Es importante subrayar la capacitación continua del docente y el trabajo en equipo, para seguir creciendo y desarrollándonos profesionalmente”.

Sin duda, un hito en el Nivel Superior que marca el inicio de una nueva etapa promoviendo la igualdad de oportunidades y garantizando la idoneidad de los profesionales a cargo de una cátedra.