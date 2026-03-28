28 de marzo de 2026 - 08:34

Fin de marzo con calor en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este sábado

El pronóstico extendido anticipa una seguidilla de días calurosos que comienza este sábado. Para el domingo se esperan 33°C. Hay corte de agua potable en gran parte del área metropolitana.

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Fin de marzo con calor en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este sábado. 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza encarará un cierre de marzo con calor intenso. Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, a partir de este sábado 28 de marzo comenzará una seguidilla de jornadas con máximas que superarán los 30°C, marcando un marcado ascenso térmico en toda la provincia.

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Para este sábado, se anticipa tiempo bueno con cielo algo nublado y vientos moderados del noreste. La mínima se ubicó en los 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C. En la zona de cordillera, las condiciones se mantendrán estables con poca nubosidad.

El pronóstico para el domingo

El domingo, las condiciones se mantendrán. El pronostico indica una jornada calurosa con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur. Además, habrá probabilidad de tormentas en el este y sudeste provincial en la tarde e inestabilidad en Malargüe. Se espera que la mínima sea de 17°C y la máxima escale hasta los 33°C.

Megacorte de agua en Mendoza

Cabe recordar que desde la madrugada de hoy, Aguas Mendocinas (AYSAM) inició dos intervenciones estructurales de gran magnitud en la cámara de macro regulación de La Puntilla.

  • Ciudad: Secciones de la 1° a la 8° y el barrio La Favorita.
  • Godoy Cruz: Sectores de Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y la zona oeste.
  • Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.
  • Las Heras: Zonas centro, oeste y norte.
  • Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria.
  • Maipú: Localidad de Coquimbito.
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