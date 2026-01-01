Feriados 2026: cuándo será el primer descanso de cuatro días en la Argentina post-fiestas

Con el inicio del 2026 y en momentos de pleno festejo, el calendario de feriados vuelve a ubicarse en el centro de la escena para quienes ya piensan en una pausa, una escapada o simplemente en cortar con la rutina que ya amenaza con volver tras las fiestas.

Según el cronograma nacional, el próximo descanso extendido será en febrero , cuando se celebre el Carnaval y se configure un fin de semana largo de cuatro días consecutivos. En tanto, luego del “complicado arranque” post-fiestas, se espera por el siguiente respiro.

Los feriados por Carnaval están previstos para el lunes 16 y el martes 17 de febrero . De esta manera, al sumarse el sábado y el domingo previos, se conformará un período de cuatro días de descanso en todo el país, uno de los más esperados del inicio del año.

El Carnaval es tiempo de fiesta , una celebración popular que atrae por su particular color y efervescencia y el pintoresquismo que suman comparsas, murgas y disfraces. Se suma la diversión de algunos juegos con agua y espuma lo que lo transforma en un evento muy convocante con el plus del feriado.

El festejo había sido abolido por la última dictadura cívico-militar (1976-1983) pero desde 2010 los Carnavales volvieron a ser reconocidos como parte de riqueza cultural y a ser feriado en la Argentina .

Aunque no hay certeza sobre su origen, los historiadores atribuyen sus inicios a hace 5.000 años.

Celebraciones como estas se realizaban en el Imperio Romano y en Grecia. El origen de su celebración provenía de las fiestas paganas, como las que se realizaban en honor a Baco, el dios del vino, o del toro Apis en Egipto. Pero por otra parte está asociado mayormente a países de tradición católica y cristiana.

Es que es una festividad asociada a la Cuaresma, que es el periodo de cuarenta días desde el miércoles de ceniza hasta la víspera del domingo de Resurrección, tiempo de ayuno y penitencia en memoria de los cuarenta días que ayunó Jesús en el desierto, y en preparación de la Semana Santa y la Pascua, explica Infobae en una publicación.

Es una fiesta vinculada al calendario cristiano en tanto estaba pensada como un periodo de excesos y desenfreno antes de la Cuaresma, época de austeridad y abstinencia. La expansión del cristianismo llevó la fiesta a muchos lugares de América, donde se mezcló con diversas tradiciones locales.

Feriados inamovibles 2026

Estos feriados no se trasladan y se celebran en la fecha exacta:

16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval.

24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril (viernes): Viernes Santo.

1 de mayo (viernes): Día del Trabajador.

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio (jueves): Día de la Independencia.

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre (viernes): Navidad.

Feriados trasladables 2026

Habrá cuatro feriados trasladables, amparados por la Ley N°27.399. Entre ellos se encuentran:

17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Asimismo, aún resta la confirmación del Gobierno nacional respecto de los fines de semana largos con propósitos turísticos; por el momento hay tres confirmados.