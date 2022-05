Eva, la sexóloga que sorprende en la TV: “La gente de más de 50 años me agradecen que se hable de sexo”

Eva Rodríguez tiene 37 años, vive en la Ciudad de Mendoza y es psicóloga especializada en Psicólogía Positiva, en Familia y en Sexología. El año pasado comenzó con un programa en redes sociales orientado a abordar temáticas relacionadas con el sexo. Fue tal el éxito de “El Consultorio” –así se llamó– que en febrero de este año, el programa se ganó su lugar en la pantalla del canal 9 mendocino, todos los sábados pasada la medianoche.

“La enorme mayoría del público recibe muy amorosamente y con gratitud que se hable de sexo en la televisión, y apoya que exista un espacio donde podamos dialogar con naturalidad temas que son naturales. Por la calle recibo comentarios muy sorprendentes de la gente, personas de más de 50 años que se acercan y me agradecen que se hable de sexo en la televisión. Les ha servido y ha quedado en evidencia que la gente adulta es muy abierta. Quizás los mismos mendocinos tenemos una idea de que somos de una manera, pero en realidad estamos cambiando”, sintetiza la especialista, quien además de su espacio en la televisión local tiene un canal de YouTube y en su cuenta de Instagram responde consultas, además de compartirlas –de manera anónima– para que la propia gente pueda compartir sus experiencias.

Eva Rodríguez Psicóloga - Sexóloga Foto: Ignacio Blanco Los Andes

“El sexo no es solemne. Es una experiencia de libertad, de goce, amorosa, divertida y de placer. No es solemne ni rígido”, insiste.

Hay quienes ya han bautizado a la sexóloga mendocina como “la Rampolla mendocina”, en alusión a la mediática y popular sexóloga Alessandra Rampolla, y que fue quien logró “bajar” el sexo a las charlas cotidianas durante los últimos años. “Es un honor que me digan ‘la Rampolla mendocina’ y que me comparen. Tomo esa comparación como un halago. Alessandra fue revolucionaria. Ella hablaba de sexología hace 25 años, ¡algo que fue una locura! Su aporte fue clave y fue la primera persona que trascendió en forma masiva”, destaca Eva Rodríguez.

De eso sí se habla

Antes de hacer su desembarco definitivo en la pantalla y con su programa propio, Eva Rodríguez fue construyendo su imagen y su propio “nicho”, con participaciones ocasionales en distintos programas de radio y televisión y como columnista de temas en particular en los diarios. “Mi perfil mediático viene conmigo. Soy muy comunicativa, muy histriónica y es un aspecto de la personalidad que me ha acompañado siempre. Me genera goce comunicar, compartir con la gente”, destaca.

Hace ya algunos años Eva hizo teatro con directores importantes de la provincia, y eso la ayudó a salir del molde tradicionalista. “El teatro es terapéutico, te libera de neurosis y manías mentales, te fortalece. Después de hacer mucho teatro, le perdés miedo a la exposición, rompés la barrera de la inhibición. Esa fue mi primera escuela”, rememora.

Pero el salto grande le llegó el año pasado, cuando le ofrecieron un programa para las redes sociales de Canal 9. “Llegó cuando tenía que llegar la oportunidad y estaba preparada para tanta exposición. Entiendo que vieron en mí algo o alguien que estaban necesitando. ¡Y está siendo una hermosa sociedad!”, reflexiona en voz alta y mirando hacia atrás.

Eva Rodriguez, la sexóloga mendocina que es furor en la TV. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Así fue como comenzó “El Consultorio” y, luego de la experiencia piloto en la web, llegó a la pantalla de televisión. “Para el programa se han tenido en cuenta el horario, los temas a tratar, se chequea cómo abordar el tema, que la ‘info’ sea correcta y esté validada. Es todo tan serio que sale un producto muy cuidado. Y la clave es entender que podemos reírnos de nuestras propias experiencias, poder naturalizarlas y tomarlo con liviandad”, acota.

Para Eva Rodríguez, todo el equipo que la acompaña y con quienes se complementan son parte de la clave. Según sus palabras, una de las patas fundamentales es la notera del programa Belén Failla (alias Pipi), quien, por ejemplo, entrevista a gente en la calle y consigue que se suelten hablando de temáticas como sexo oral, sexo anal y juguetes sexuales.

“Algo está cambiando, porque la gente se anima a hablar. Entiendo que todavía hay gente a la que le puede llegar a incomodar y sé que hay muchas críticas –sobre todo en las redes–. Pero si son críticas destructivas, infundadas y porque gusta quejarse, no me detengo a martirizarme. Lo tomo como algo que se necesita exteriorizar y hasta ahí nomás. No es el programa de la científica con guardapolvos, sino que hablamos desde el placer, la diversión y el goce, cosas que nos hacen darnos cuenta que el sexo no es tabú”, insiste. Y, a modo de recomendación, acota: “No hay que creerse todo lo que está en las redes sociales. Hay que elegir qué creer y lo que uno quiere ver”.

Eva Rodriguez Psicóloga - Sexóloga Foto: Ignacio Blanco Los Andes

Si bien en la televisión mendocina no es la primera vez que se aborda de una forma integral y desprejuiciada la sexología y los distintos temas y problemas vinculados con el sexo, el furor que ha alcanzado Eva con su participación es prácticamente inédito. “Quizás sea que ahora, como sociedad, estamos más preparados. En la calle la gente quiere compartir sus experiencias, habla con naturalidad y hasta agradece que se esté trabajando en el tema. La televisión mendocina llevaba tiempo ya preparada para que se hable de sexo, pero quizás hacía falta una mirada correcta, alegre, desde la salud, natural y amistosa”, sostiene Rodríguez.

A nivel profesional, la exposición de su figura y de su especialidad también repercutieron en una mayor cantidad de consultas particulares en su consultorio y en sus propias redes. “Probablemente se trataba de gente que no se animaba a consultar o no encontraba a una persona de referencia o de confianza. En Instagram suelo compartir –de forma anónima- las consultas de la gente y eso permite que otras personas se animen. Por ejemplo, si estamos hablando de eyaculación precoz, muchas personas comparten sus experiencias y se convierte en toda una cadena. Y todo esto ha sido gracias a la difusión obstinada de información”, resalta Rodríguez.

La especialista tiene bien en claro que en este período de su vida y su carrera si meta pasa por poder comunicar salud, alegría y un mensaje lleno de esperanza. “La salud mental (que incluye a la psiquis, pero también a la sexología y al mundo sexológico de pareja) está al alcance de la mano. En nuestro laberinto mental, nos encargamos de complicárnosla. Pero la salud mental tiene que ver también con simplificar el camino, aliviar la mochila. Hay casos en los que hay que viajar a la psiquis, pero en cuestiones de vida tóxica la respuesta está en nosotros y tiene que ver con hacer cambios efectivos”, resume.

Psicología positiva, su especialización

Al definirse a sí misma, la psicóloga y sexóloga Eva Rodríguez destaca que es la Psicología Positiva la que define su perfil. “La Psicología Positiva permite ver las distintas situaciones desde el lugar de la solución, desde lo que está bien y sano. Consiste en ver qué recursos tenés y es un cambio de paradigma. Da mucho resultado en lo clínico y en lo comunicacional. Y la gente lo recibe más con optimismo que con culpa o tristeza”, explica Eva Rodríguez.

El optimismo es uno de los temas fuertes de la Psicología Positiva, por lo que precisamente se lo busca estimular, al igual que la gratitud. Además de su perfil como sexóloga en el programa “El Consultorio”, Eva Rodríguez también tiene participación en el programa “Qué Buena Tarde”, que también se emite los sábados por Canal 9. Se trata de un programa de información general y que aborda temas de la realidad, de todos los días. Y el rol de Eva como columnista de este magazine es profundizar esos temas, ampliarlos y llevarle respuestas o consejos útiles a la gente. “Lo bueno es que la gente me puede ver desde otra faceta, ya ni psicóloga ni sexóloga, sino como persona”, sostiene la psicóloga.

Eva Rodriguez, la sexóloga mendocina que es furor en la TV. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

En este nuevo rol –y que ha convertido a la psicóloga en sensación-, Eva Rodríguez intenta combinar todas sus herramientas, virtudes y rasgos distintivos. “Creo que las personas han podido ver en mí esa cuota de esperanza, ese mensaje asociado a la salud y la alegría. Yo intento ser genuina, soy demasiado espontánea. Y creo que hemos encontrado la posibilidad de transmitir algo de alegría, comunicar un mensaje sanador y optimista, que tanta falta hacía en este contexto de pandemia y de noticias hablando de enfermedades, de crisis y caos. Entonces, de repente tocar temas de la vida con una mirada positiva, luminosa, sanadora no es algo muy común. No hay ser humano que le vaya a escapar al dolor, nos va a tocar a todos. El tema es cómo posicionarse ante él, es una cuestión de actitud”, concluyó.

Eva Rodríguez en las redes

- Instagram @evarodriguezpsicologa

- Youtube: Eva Rodríguez Psicóloga