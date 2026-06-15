En el Valle de Uco , a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Mendoza , entre caminos de tierra y paisajes cordilleranos, los estudiantes de una escuela albergue de San Carlos sumaron una herramienta tecnológica que podría transformar la manera en que aprenden a leer, escribir y desarrollar habilidades matemáticas .

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Se trata de la Escuela Albergue Yapeyú , ubicada en el paraje La Jaula (Pareditas) y que recibió cuatro mesas didácticas E-Bloks que serán utilizadas durante el ciclo lectivo 2026 como parte de una experiencia piloto impulsada en conjunto por la Dirección General de Escuelas (DGE) , la empresa desarrolladora E-Novation y el Instituto Cuyano de Educación Integral (ICEI) .

De hecho, la entrega de este material estuvo a cargo de los propios estudiantes del ICEI , institución que -desde hace años- mantiene un vínculo de acompañamiento con la escuela rural a través del programa de padrinazgo y distintas acciones solidarias .

Además de llevar estos kits tecnológicos, los estudiantes del ICEI entregaron a la comunidad las donaciones reunidas durante la tradicional colecta solidaria organizada por el colegio mendocino.

Alimentos no perecederos, ropa de abrigo, útiles escolares y distintos elementos de primera necesidad fueron llevados por los estudiantes del colegio capitalino.

En un contexto donde las escuelas rurales enfrentan desafíos vinculados con las distancias, la conectividad y el acceso a recursos educativos, la iniciativa apuntó a combinar asistencia concreta con propuestas orientadas a fortalecer los procesos de aprendizaje.

San Carlos 1 Estudiantes mendocinos llevaron novedosas "mesas tecnológicas" y donaciones a una escuela rural Gentileza

Qué son las mesas E-Blocks y para qué sirven

Los estudiantes de la Escuela Albergue Yapeyú recibieron cuatro mesas E-Bloks, que fueron entregadas en comodato y permanecerán durante todo el próximo ciclo lectivo en la institución. Se trata de estaciones de trabajo diseñadas especialmente para acompañar la alfabetización inicial y el desarrollo de las primeras nociones matemáticas mediante dinámicas lúdicas e interactivas.

La herramienta integra recursos visuales, auditivos y táctiles que permiten trabajar contenidos relacionados con la lectura, la escritura, la comprensión lectora y el pensamiento lógico-matemático. Además, cada mesa está preparada para que participen hasta seis estudiantes al mismo tiempo, promoviendo el aprendizaje colaborativo, el intercambio de experiencias y el trabajo en equipo.

La implementación de estos kits cuenta con la aprobación y el acompañamiento de la Dirección General de Escuelas, que seguirá de cerca el desarrollo de la experiencia para evaluar sus resultados en un contexto educativo rural.

San Carlos 4 Estudiantes mendocinos llevaron novedosas "mesas tecnológicas" y donaciones a una escuela rural Gentileza

Para la comunidad de ese paraje en Pareditas, la llegada de estas herramientas representa una oportunidad de incorporar metodologías innovadoras sin perder de vista las particularidades de un establecimiento que cumple una función social clave en una zona remota, alejada de los grandes centros urbanos.

Ayudando a ayudar

La más reciente visita a la escuela rural tuvo lugar el 30 de mayo y forma parte de un trabajo sostenido a lo largo de los años y que busca generar lazos permanentes con la comunidad educativa de La Jaula.

En ese sentido, desde el ICEI resaltaron especialmente el compromiso de toda la comunidad educativa que colaboró con las donaciones y destacaron especialmente el aporte realizado por la familia Bertolotti, que entregó zapatillas para todos los estudiantes de la escuela sancarlina.

Asimismo, reconocieron la participación de las familias Medina, Challiol, Benítez, Riera y Ortiz, quienes colaboraron con el traslado de los elementos donados y acompañaron las actividades desarrolladas durante la visita.