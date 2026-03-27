Estudiantes de Económicas reclaman por un cambio de plan que podría extenderles la carrera

Escuelas de la UNCuyo: cómo será la inscripción para el ingreso 2027 y cuáles son las fechas clave

El detonante, según explican, fue la comunicación oficial de que el próximo 31 de marzo dejará de tener vigencia el Plan 1998. A partir de esa fecha, quienes cursaban bajo ese régimen pasarán automáticamente al Plan 2026. “Esto implica que se agreguen materias cuyo dictado no es inmediato, lo que termina retrasando el egreso”, advirtieron. Estiman que unos 100 alumnos se verían afectados.

El principal cuestionamiento apunta a que muchos estudiantes se encuentran en instancias avanzadas de sus trayectorias . La incorporación de nuevas asignaturas -sin una oferta académica simultánea- genera, según sostienen, un “cuello de botella” que alarga los tiempos de graduación.

Verónica Cruz, estudiante de Contador Público Nacional bajo el Plan 1998, describió que no es la primera vez que se sienten perjudicados y explicó la situación: “Nosotros somos del plan 98, después implementaron el plan 2019, que pasó de 37 a 47 materias. Ahí ya nos sentíamos muy perjudicados y muchos no quisimos cambiarnos. Ahora nos dicen que el plan se cierra el 31 de marzo porque se abre el nuevo plan, y que no pueden convivir tres planes vigentes según la CONEAU”. Se trata de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.

La estudiante cuestionó ese argumento y aseguró que realizaron consultas directas al organismo. “Mandé mensajes y me respondieron. La CONEAU no prohíbe la coexistencia de planes ni exige una vigencia en particular ”, afirmó.

La disputa por la normativa

Se da en un contexto de actualización de planes y formatos académicos en toda la UNCuyo que busca adaptarse a los tiempos que corren. Los alumnos sostienen que la respuesta que recibieron del organismo indica: “La CONEAU no prohíbe la coexistencia de planes ni exige una vigencia en particular (…) La institución debe cumplir con lo que previó en el marco de esa evaluación. Si allí determinaron que el plan 1998 estaría vigente hasta 2026 es correcto que lo finalicen en ese año. La CONEAU solo interviene en el marco de los procesos de acreditación”.

El antecedente y el trasfondo en la facultad

El conflicto actual también reavivó críticas al Plan 2019. “Fue un fracaso total, porque al pasar de treinta y siete a cuarenta y siete materias muchos compañeros migraron a universidades privadas”, sostuvo Cruz. En el marco del conflicto la estudiante argumentó: “El plan 2026 es prácticamente una fotocopia del plan 98. Lo que no quieren asumir es lo que pasó con el plan anterior”.

En ese contexto, los estudiantes remarcan que ya atravesaron modificaciones previas y que este nuevo cambio profundiza la incertidumbre sobre sus tiempos académicos.

Los alumnos elevaron una nota al Decanato de la facultad en la que solicitan que se mantenga la vigencia del Plan 1998 para quienes ya están inscriptos, hasta que se reciba el último estudiante. El pedido abarca las tres carreras de grado: Contador Público, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía.

Además, destacaron el acompañamiento de estudiantes de Derecho, quienes colaboraron en la redacción del reclamo. “Nos ayudaron con la confección de notas y con la información sobre la CONEAU”, indicó Cruz.

Qué dice la facultad

Patricia Puebla, Vicedecana de la facultad explicó que esta situación es algo sobre lo que se les había informado y que se han implementado estrategias de acompañamiento.

“La situación de los estudiantes que plantean el inconveniente ahora, que son plan 1998, surge desde el cambio que hicimos en el año 2018 a los planes 2019. En ese momento se les explicó que ellos tenían dos opciones, o se quedaban en el plan 98, y trataban de egresar en ese plan, o se cambiaban al plan veinte diecinueve, con lo cual no tenía ningún inconveniente en seguir el nuevo plan. Pero si quedaban en el plan 98, el plan se cerraba en el año 2026, que es lo que está ocurriendo ahora”, detallo.

Facultad Ciencias Económicas Los nuevos planes incorporan un modelo flexible con microcréditos, talleres y laboratorios para fortalecer competencias y actualizar la formación según las demandas actuales. Gentileza

Dijo que luego de eso se hizo un acompañamiento para que todos los estudiantes del plan 98 pudieran terminar sus estudios en dicho plan antes del cierre que es en marzo de este año. Enumeró que se fueron flexibilizando varias materias, reparcializando, ofreciéndoles mesas especiales, tutorías especiales para que ellos pudieran avanzar en el en rendir los exámenes.

“Hemos logrado incrementar la cantidad de egresados el año pasado en un 46% (...) y ha quedado, obviamente, una cantidad de chicos que no lograron hacerlo”, sostuvo.

“En el caso de Económica, estamos haciendo un cambio de plan, que esto es independiente de la situación que tienen los del plan 98, donde hemos ofrecido un plan nuevo con menos cantidad de materias que las que ellos tienen, donde se plantea un plan de transición al plan 2026, con una solución a medida de su transición. Es decir, que los espacios que, obviamente, hay espacios nuevos que ellos van a tener que cumplimentar, tienen una solución a medida para garantizar que lo más rápido posible ellos puedan egresar. Hasta materias que están en años superiores se van a ofrecer en este año para que ellos puedan finalizar sus estudios ahora”, agregó.

En tanto, destacó que los estudiantes tienen a disposición servicio de tutorías y de SAPOE para asistirlos en todas las dudas que tengan, así como la secretaría de Bienestar a disposición de ellos.

Reunión clave y convocatoria

Ante la creciente preocupación, las autoridades académicas convocaron a una instancia de diálogo. El decano Miguel González Gaviola recibirá a representantes estudiantiles en una reunión prevista para este viernes a las 19 en la sede de la FCE.

Mientras tanto, los estudiantes llaman a visibilizar el reclamo y a acompañar de manera pacífica. El objetivo, insisten, es “defender la trayectoria académica y garantizar el derecho a recibirse en tiempo y forma”.