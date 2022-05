La reacción del taxista al enterarse que atropelló a las turistas francesas: “¿Qué pasó? Contame qué pasó”

Un estremecedor video del accidente en el que un taxista atropelló a tres estudiantes francesas en la ciudad de Buenos Aires se dio a conocer este lunes, luego de que se difundiera en la televisión y las redes sociales y conmoviera a la opinión pública.

Se trata de una secuencia que captó una mujer que viajaba a bordo de otro vehículo y que pasó por el lugar segundos después de la tragedia, quien captó la reacción del conductor del taxi tras embestir a las estudiantes que se encontraban en nuestro país dentro de un programa de intercambio.

El trabajador que originó el siniestro es un hombre de 74 años que conducía un Volkswagen Voyage y cuando se encontraba en el cruce de Avenida Santa Fe y Armenia sufrió una descompensación que terminó embistiendo a las turistas.

En la filmación, difundida por Telefé, se ve a R.J.P, el taxista, desorientado y preguntando “¿A dónde está? ¿Qué pasó? Contame qué pasó”. La mujer que estaba filmando desde el otro vehículo le contestó entre lágrimas: “Atropellaste”.

“¿En serio me decís?”, preguntó el chofer mientras se tomaba la cabeza con ambas manos. “Atropellaste a mucha gente”, volvió a repetirle la testigo del siniestro. “Nooo, te juro que no vi a nadie, me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó...”, respondió en taxista antes de descompensarse por segunda vez.

Desde entonces, el hombre oriundo del barrio porteño de Villa Urquiza, continúa internado en el Hospital Rivadavia. Según el último parte médico, se encuentra “estable”, pero con asistencia respiratoria mecánica debido a una neumonía aspirativa. “No hubo cambios en su evolución con respecto a la mañana”, detalló Infobae.

La salud del taxista y de las francesas

Cuando el SAME llegó al lugar del accidente encontró al taxista en el piso y no respondía a los estímulos. Tuvieron que reanimarlo, pero el domingo sufrió un infarto en el hospital Rivadavia y entró en coma.

En tanto, las otras dos estudiantes francesas presentan un panorama alentador. Ambas están en el hospital Fernández: Clemence podría recibir el alta y la evolución de Anne es “muy buena”.

“Si bien continúa en terapia intensiva con traumatismo de cráneo leve y fracturas, ya se determinó que el golpe no le generó ningún daño a nivel cerebral, aunque tiene daño en el polo temporal derecho. Como la fractura de pelvis está estabilizada y contenida con una cincha de inmovilización, los médicos descartaron realizarle alguna intervención”, aseguraron fuentes al mismo medio.

Lwana Margaux Adrienne Bichet (25) (la tercera turista) falleció luego de afrontar una cirugía por la fractura de cráneo con hemorragia producto de los golpes por el accidente.

El director del Fernández, Ignacio Previgliano estuvo con los padres de las jóvenes, quienes se mostraron muy agradecidos por la atención que les brindó la Institución, luego de haber llegado al país en un vuelo de Lufthansa.