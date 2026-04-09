Floppy Tesouro fue internada nuevamente y confesó su delicado estado de salud: "Mucha angustia"

La modelo Floppy Tesouro volvió a quedar internada en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires tras sufrir una fuerte reacción alérgica a un medicamento, en medio del tratamiento que venía realizando por un cuadro neurológico. La propia modelo confirmó la situación a través de sus redes sociales, donde explicó que permanece bajo control médico.
La internación se produjo en el Sanatorio Otamendi, donde fue asistida por una reacción adversa a una medicación indicada en el marco de su recuperación. Desde allí, compartió una imagen que reflejó su estado y describió el impacto emocional que le genera la situación, marcada por la impotencia pero también por la intención de salir adelante.
El episodio actual se vincula con un problema de salud que Floppy Tesouro arrastra desde hace semanas: una neuralgia del trigémino, una afección que provoca dolor intenso en el rostro. A raíz de ese cuadro, ya había estado internada a comienzos de marzo y había iniciado distintos tratamientos para aliviar los síntomas.
Según detalló, el origen del problema estaría relacionado con un trismus posterior a una anestesia odontológica, lo que le generó dificultades incluso para abrir la boca con normalidad. Este contexto obligó a los profesionales a avanzar de manera progresiva en su tratamiento, priorizando la contención y evitando mayores complicaciones.
Impacto emocional y recuperación
En distintos mensajes, la modelo expuso el desgaste físico y emocional acumulado durante los últimos meses. Reconoció que debió suspender actividades y priorizar el descanso, incluso en momentos en los que intentó retomar su rutina habitual.
A pesar del dolor y las limitaciones, sostuvo una postura enfocada en la recuperación, con un seguimiento médico constante y el apoyo de su entorno cercano. El nuevo episodio, sin embargo, vuelve a poner en evidencia la complejidad de su cuadro y la necesidad de continuar con controles estrictos hasta lograr una mejoría estable.