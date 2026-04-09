9 de abril de 2026 - 22:08

Floppy Tesouro fue internada nuevamente y confesó su delicado estado de salud: "Mucha angustia"

La modelo fue internada en un sanatorio de Buenos Aires tras sufrir una fuerte reacción alérgica a un medicamento.

Floppy Tesouro rompió en llanto al hablar de su separación y de su hija Moorea
Floppy Tesouro rompió en llanto al hablar de su separación y de su hija Moorea

Foto:

Por Redacción Espectáculos

La modelo Floppy Tesouro volvió a quedar internada en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires tras sufrir una fuerte reacción alérgica a un medicamento, en medio del tratamiento que venía realizando por un cuadro neurológico. La propia modelo confirmó la situación a través de sus redes sociales, donde explicó que permanece bajo control médico.

Leé además

Floppy Tesouro, otra famosa que fue víctima de la inseguridad

Peligra su recuperación: la salud de Floppy Tesouro empeora y preocupa a sus seguidores

Por Redacción Espectáculos
Floppy Tesouro contó detalles sobre su salud.

Floppy Tesouro recibió un nuevo diagnóstico: "Me pasan cosas todo el tiempo"

Por Agustín Zamora
Floppy Tesouro
Floppy Tesouro contó detalles sobre su salud.

Floppy Tesouro contó detalles sobre su salud.

La internación se produjo en el Sanatorio Otamendi, donde fue asistida por una reacción adversa a una medicación indicada en el marco de su recuperación. Desde allí, compartió una imagen que reflejó su estado y describió el impacto emocional que le genera la situación, marcada por la impotencia pero también por la intención de salir adelante.

Un cuadro complicó el estado de Floppy Tesouro

El episodio actual se vincula con un problema de salud que Floppy Tesouro arrastra desde hace semanas: una neuralgia del trigémino, una afección que provoca dolor intenso en el rostro. A raíz de ese cuadro, ya había estado internada a comienzos de marzo y había iniciado distintos tratamientos para aliviar los síntomas.

Según detalló, el origen del problema estaría relacionado con un trismus posterior a una anestesia odontológica, lo que le generó dificultades incluso para abrir la boca con normalidad. Este contexto obligó a los profesionales a avanzar de manera progresiva en su tratamiento, priorizando la contención y evitando mayores complicaciones.

Floppy Tesouro
Floppy Tesouro contó detalles sobre su salud.

Floppy Tesouro contó detalles sobre su salud.

Impacto emocional y recuperación

En distintos mensajes, la modelo expuso el desgaste físico y emocional acumulado durante los últimos meses. Reconoció que debió suspender actividades y priorizar el descanso, incluso en momentos en los que intentó retomar su rutina habitual.

A pesar del dolor y las limitaciones, sostuvo una postura enfocada en la recuperación, con un seguimiento médico constante y el apoyo de su entorno cercano. El nuevo episodio, sin embargo, vuelve a poner en evidencia la complejidad de su cuadro y la necesidad de continuar con controles estrictos hasta lograr una mejoría estable.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Roberto y Felipe Pettinato, juntos por primera vez tras la dura pelea

Roberto Pettinato defendió a su hijo en medio el juicio por el que podría recibir 15 años de prisión

Por Redacción Espectáculos
Mario Casas protagoniza un thriller de 8 capítulos en Netflix.

Con 8 capítulos, de qué trata el thriller español con Mario Cosas que es todos están viendo en Netflix

Por Redacción Espectáculos
Silvina Luna tendrá una serie sobre las diferentes etapas de su vida.

Lanzaron el tráiler del documental sobre Silvina Luna: material inédito y unas palabras que emocionan

Por Redacción Espectáculos
La familia de Gerardo Rozín cuestionó la elección de conductores de La Peña de Morfi

Interna en La Peña de Morfi: la familia de Gerardo Rozín denuncia falta de participación tras su muerte

Por Redacción Espectáculos