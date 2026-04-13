13 de abril de 2026 - 22:35

Una mujer fue arrollada por el subte de la línea B y le amputaron una pierna

La víctima, de 70 años, fue arrollada por una formación en la estación Federico Lacroze y debió ser trasladada de urgencia tras sufrir la amputación de una pierna.

Estación Federico Lacroze, en la Ciudad de Buenos Aires. (archivo)

Estación Federico Lacroze, en la Ciudad de Buenos Aires. (archivo)

Foto:

web
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una mujer de 70 años resultó gravemente herida este lunes tras ser arrollada por una formación de la Línea B de subte en la estación Federico Lacroze, en la Ciudad de Buenos Aires.

Leé además

Video: el deplorable estado de la casa donde vivía Ángel López junto a su madre biológica

Video: el deplorable estado de la casa donde vivía Ángel López junto a su madre biológica

Por Redacción Policiales
Ocurrió en Maipú.  

Maipú: una rama cayó sobre un hombre de 65 años y quedó internado en grave estado

Por Redacción Policiales

El incidente, cuyas causas aún se investigan, activó un amplio operativo de emergencia y obligó a limitar el servicio durante varias horas.

Operativo de rescate y asistencia

Según informaron fuentes de la empresa concesionaria, la pasajera quedó atrapada debajo de uno de los vagones, lo que requirió la intervención del Grupo Especial de Rescate (GER) y de Bomberos de la Ciudad.

Para facilitar las tareas, se interrumpió el suministro eléctrico y se desplegó un operativo con herramientas especiales. Tras varios minutos, los rescatistas lograron liberar a la víctima, que permanecía con vida.

En el lugar también trabajó personal del SAME, que realizó las primeras maniobras de asistencia, incluyendo la colocación de un torniquete, antes de trasladarla de urgencia al Hospital Pirovano.

Estado de salud y servicio afectado

Los médicos diagnosticaron politraumatismos y la amputación del miembro inferior derecho como consecuencia del impacto.

Durante el operativo, la Línea B funcionó de manera limitada entre las estaciones Leandro N. Alem y Ángel Gallardo. El servicio fue restablecido por completo cerca de las 16, una vez finalizadas las tareas de emergencia.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho, sin que hasta el momento se hayan brindado precisiones sobre cómo se produjo el arrollamiento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las protagonistas nacieron el 22 de marzo de 1986 en el Hospital Italiano con apenas 13 minutos de diferencia.

Cambiadas al nacer: dos mujeres conocieron su verdadera identidad tras cuatro décadas

Por Redacción Sociedad
Fuertes tormentas en Mendoza.

Anticipan tormentas para este martes en Mendoza: a qué zonas afectará y desde qué hora

Por Redacción Sociedad
Perpetua para el asesino de Magalí Vera.

Fingió un accidente para cubrir el asesinato de su pareja y ahora le dieron perpetua

Por Redacción Sociedad
en aconcagua radio, el paro de 72 horas que inician medicos del pami

En Aconcagua Radio, el paro de 72 horas que inician médicos del PAMI

Por Redacción