Una mujer fue arrollada por el subte de la línea B y le amputaron una pierna

Una mujer de 70 años resultó gravemente herida este lunes tras ser arrollada por una formación de la Línea B de subte en la estación Federico Lacroze, en la Ciudad de Buenos Aires.
La víctima, de 70 años, fue arrollada por una formación en la estación Federico Lacroze y debió ser trasladada de urgencia tras sufrir la amputación de una pierna.
Una mujer de 70 años resultó gravemente herida este lunes tras ser arrollada por una formación de la Línea B de subte en la estación Federico Lacroze, en la Ciudad de Buenos Aires.
El incidente, cuyas causas aún se investigan, activó un amplio operativo de emergencia y obligó a limitar el servicio durante varias horas.
Según informaron fuentes de la empresa concesionaria, la pasajera quedó atrapada debajo de uno de los vagones, lo que requirió la intervención del Grupo Especial de Rescate (GER) y de Bomberos de la Ciudad.
Para facilitar las tareas, se interrumpió el suministro eléctrico y se desplegó un operativo con herramientas especiales. Tras varios minutos, los rescatistas lograron liberar a la víctima, que permanecía con vida.
En el lugar también trabajó personal del SAME, que realizó las primeras maniobras de asistencia, incluyendo la colocación de un torniquete, antes de trasladarla de urgencia al Hospital Pirovano.
Los médicos diagnosticaron politraumatismos y la amputación del miembro inferior derecho como consecuencia del impacto.
Durante el operativo, la Línea B funcionó de manera limitada entre las estaciones Leandro N. Alem y Ángel Gallardo. El servicio fue restablecido por completo cerca de las 16, una vez finalizadas las tareas de emergencia.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho, sin que hasta el momento se hayan brindado precisiones sobre cómo se produjo el arrollamiento.