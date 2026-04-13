Cambiadas al nacer: dos mujeres conocieron su verdadera identidad tras cuatro décadas

Un impactante caso de intercambio de bebés ocurrido en 1986 en la Ciudad de Buenos Aires salió a la luz luego de que dos mujeres de 40 años descubrieran que no eran hijas biológicas de las familias que las criaron .

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Las protagonistas, identificadas como Paula y Gabriela, nacieron el 22 de marzo de ese año en el Hospital Italiano , con apenas 13 minutos de diferencia. Sin embargo, fueron entregadas a familias equivocadas y crecieron sin conocer su verdadera identidad.

El caso comenzó a esclarecerse cuando una de ellas decidió realizarse un estudio genético por curiosidad. Los resultados no coincidieron con su grupo familiar, lo que derivó en un análisis de ADN más profundo .

Ese examen confirmó que no existía vínculo biológico con sus padres . Acto seguido impulsó una investigación que permitió localizar a la otra mujer nacida el mismo día y en el mismo lugar.

Dos vidas opuestas y un reencuentro clave

Ambas mujeres tuvieron trayectorias completamente distintas: una creció en Miami, en Estados Unidos, en un entorno económico acomodado, mientras que la otra se desarrolló en el conurbano bonaerense. Tras conocerse la verdad, pudieron reencontrarse con sus familias biológicas, en un proceso marcado por el impacto emocional y el cambio de identidad.

El caso derivó en una denuncia por supresión de identidad y otras posibles irregularidades. La Justicia analiza documentación del hospital y busca determinar cómo se produjo el intercambio de las recién nacidas.

A más de cuatro décadas del hecho, la investigación apunta a establecer responsabilidades en un episodio que permaneció oculto durante años y que generó fuerte conmoción.