10 de abril de 2026 - 21:45

Tenso video: rescataron a un carpincho que quedó atrapado entre las rejas de un parque

En animal fue visto merodeando en la vía pública, cuando ingresó al predio y debió ser auxiliado por personal de Defensa Civil.

Rescataron a un carpincho que quedó atrapado entre las rejas de un parque

Rescataron a un carpincho que quedó atrapado entre las rejas de un parque

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El pasado jueves, un carpincho sorprendió a los vecinos del partido bonaerense de Pilar al encontrarse caminando solo y desorientado por las calles. Ante la preocupación por el bienestar del animal, vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades de Defensa Civil.

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Rápidamente, se activó el protocolo de control animal, personal especializado intentó capturar al carpincho. Sin embargo, el animal corrió por lo menos dos cuadras e ingresó al Parque de los Niños, ubicado en centro del municipio. Sin embargo, en un intento por escapar, el capibara quedó atrapado con su cabeza entre las rejas del complejo.

En ese momento, se inició un operativo de rescate improvisado para auxiliar al animal y capturarlo sano y salvo. En las imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver cómo las autoridades intentan sacar al roedor de entre los barrotes, evitando que se haga daño. Luego de unos minutos, lograron liberarlo y le colocaron una soga en el cuello para evitar que huya.

Si bien el animal se resistió, el personal de Defensa Civil logró controlarlo atando sus patas traseras para inmovilizarlo temporalmente. De esta manera, pudieron revisarlo en el lugar y constatar que no presentaba lesiones o heridas producto de incidente.

Finalmente, el animal fue trasladado en una camioneta del Municipio de Pilar y, según trascendió, será trasladado a una Reserva Natural cercana.

Qué hacer si se encuentra un animal silvestre en las calles

Según informaron desde el Centro de Rescate de Fauna Silvestre, si algún vecino encuentra a una especie silvestre que podría estar en una situación de riesgo en CABA, puede llamar al número 103 para comunicarse con el servicio de emergencias de Defensa Civil. En caso de que se encuentre fuera de CABA, se deberá comunicar con las autoridades competentes de tu localidad, municipio o provincia.

carpinchos
Qué hacer si veo un carpincho en la calle

Qué hacer si veo un carpincho en la calle

Según los protocolos, los animales son rescatados por Defensa Civil, Bomberos, Fuerzas de Seguridad y la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación y llevados al Centro de Rescate para su rehabilitación.

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