Estrategia oficial: Mendoza pone como prioridad en salud la recuperación de esquemas de vacunación

Si hay algo sobre lo que se ha advertido es sobre el descenso de cobertura de vacunación en niños durante la pandemia, en particular en edad escolar. Por ello, la provincia apunta a una estrategia de fortalecimiento de la vacunación para recuperar el alcance de las vacunas de calendario.

“Como en pre pandemia todavía no estamos, hay que trabajar y mucho, estamos mejorando , todavía gran parte del personal está afectado a las sedes de vacunación Covid y hace poco con la ministra de Salud, Ana María Nadal y la Sociedad Argentina de Vacunología hicimos una actividad donde Mendoza ha puesto como prioridad en su agenda de salud el recupero de esquemas atrasados”, explicó la directora de Inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar.

“Estaba planificada una campaña de sarampión, rubéola y paperas y se ha agregado polio debido a la situación de vulnerabilidad por el descenso de coberturas, para que sean óptimas tienen que ser homogéneas y si tenemos nosotros mejores coberturas pero otras provincias no, digamos que no es lo deseable”, afirmó.

Pérdida de 10% en la cobertura de vacunación

Un informe elaborado por Unicef y la Sociedad Argentina de Pediatría con estadísticas de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación advirtió sobre el descenso en la cobertura durante la pandemia y la heterogeneidad que presenta el país.

“El impacto de la pandemia por Sars-CoV-2 sobre las coberturas de vacunación fue muy significativo en todos los grupos etarios. En 2020 se registró un descenso promedio de 10 puntos en las coberturas nacionales de vacunación de todas las vacunas respecto al promedio 2015-2019. En el año 2020, ninguna vacuna del Calendario nacional de vacunación (CNV) ha superado un valor del 80% de cobertura a nivel nacional, lo que implica un incremento sustancial de individuos susceptibles que, acumulados con los susceptibles de años previos, generan un escenario que predispone y favorece la aparición de brotes, reemergencia o reintroducción de enfermedades prevenibles por vacunación (EPV) que se encuentran controladas o eliminadas en nuestro país”, sostiene el informe.

Según datos de la dirección de Inmunizaciones de Mendoza, durante 2020 se redujo en promedio un 8% la cobertura de vacunación, en particular en chicos del segmento que se vacuna en las escuelas, quienes tenían 5 años –ya que se coloca al ingreso escolar– y a los 11 años, en sexto grado. En 2020 además, por el aislamiento y el temor y desconocimiento al Covid, la gente casi no salía y se redujo drásticamente la asistencia a los vacunatorios. A mediados de 2020, las autoridades provinciales estimaban que unos 46.000 chicos mendocinos no habían recibido la vacunación obligatoria en los colegios.

Avanzar en la estrategia del ministerio es un desafío, explicó Aguilar: “Para eso estamos haciendo capacitaciones por regiones porque tenemos un calendario de vacunación muy complejo y hay que conocer intervalos mínimos, como se recuperan las dosis de vacunas, es un tema muy complejo y necesitamos que el personal esté actualizado para manejar esto porque hay un pool de niños para recuperar y necesitamos que todos dominen esto a la perfección”.