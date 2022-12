¿Esquema completo? ¿Cuarta y quinta dosis?, qué vacunas se exigen para entrar a Chile

El incremento de contagios de Covid-19 registrado durante las últimas semanas en Mendoza y en el país vuelve a centrar la atención en la pandemia que, dicho sea de paso, aún no ha terminado. Y es que aunque el momento más crítico de la pandemia ya ha quedado atrás, el riesgo de contagio continúa latente y siempre vigente. De hecho, la recomendación de volver a usar tapabocas en espacios cerrados es cada vez más común.

Un factor fundamental en el hecho de que las consecuencias en los contagiados de Coronavirus sean más leves y menos nocivas es la vacunación. Y es que el alto porcentaje de la población vacunada ha llevado a que las secuelas y padecimientos sean más leves.

¿Esquema completo? ¿Cuarta y quinta dosis? Estas son las vacunas que se exigen para entrar a Chile. Foto Jose Gutierrez / Los Andes.

Qué piden para poder entrar a Chile

La proximidad del fin de semana XL (que incluye los próximos jueves, viernes, sábado y domingo) lleva a que muchos mendocinos estén planificando una “escapadita”. Lo mismo ocurre con el Fin de Año. Y Chile es una alternativa ya clásica que asoma para quienes viven en Mendoza.

Más allá de las flexibilizaciones en las exigencias que se adoptaron hace algunos meses -luego de la reapertura de los pasos terrestres y del descenso de contagios-, la alerta se mantiene. Por esto es que todavía se exige el esquema de vacunación completo para quienes quieran ingresar a Chile. Ese esquema de vacunación contempla las dos dosis obligatorias (de cualquiera de los componentes). En tanto, la tercera, cuarta y quinta dosis -que son refuerzos y se están aplicando todavía- no son obligatorias aunque sí recomendables.

El delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Mendoza, Juan Manuel Serrano, confirmó a Los Andes que no se están exigiendo los refuerzos para ingresar al vecino país. Aunque sí es obligatorio llevar las dos dosis principales, además del carnet de vacunación y la aplicación MiArgentina en mayores de 18 años.

El funcionario resaltó, además, que tampoco se está exigiendo la validación online de las vacunas argentinas para que tengan vigencia del lado chileno. Eso fue algo que se pidió al inicio de la reapertura del tránsito entre viajantes.

Qué se exige a mendocinos y argentinos que quieran ingresar a Chile

Esquema de vacunación completo (primera y segunda dosis de cualquier componente). Los refuerzos -tercera, cuarta y quinta dosis- no entran en lo que se considera esquema completo, aunque se recomiendan.

Carnet de vacunación Covid-19 con la constancia de las dosis aplicadas.

De no contar con el carnet de vacunación, se pide PCR con resultado negativo y con menos de 48 horas de vigencia.

Aplicación Mi Argentina para mayores de 18 años.

Paciencia por las posibles demoras

Si bien el Sistema Integrado Cristo Redentor volvió a trabajar de manera unificada (en Los Libertadores a la ida a Chile y en Horcones en la vuelta a Argentina se completan una única vez los trámites aduaneros y fronterizos), la gran cantidad de vajantes para fin de año pueden derivar en largas demoras y en quejas de los automovilistas.

Requisitos para cruzar a Chile. / Foto: Archivo / Los Andes

La documentación exigida para cruzar a Chile

Según lo informado por el Gobierno de Chile, las únicas exigencias para entrar al país son:

Documento de identidad.

Certificado de vacunación contra el Covid-19. Caso contrario: PCR negativo que tenga menos de 48 horas.

Ya no se pide barbijo para circular ni pase de movilidad. No es obligatorio contar con un seguro de salud, no obstante, las autoridades chilenas recomiendan viajar con uno que posea cobertura para SARS CoV 2 (COVID19).

Por otro lado, algunos turistas, optan por adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (Soapex) en caso de alguna eventualidad con los vehículos particulares.

Cómo estará el tiempo este fin de semana largo en Viña del Mar.

¿Por qué es feriado jueves y viernes?

El jueves 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María. Con fines turísticos, el viernes 9 también es feriado y de esta forma se establece el último fin de semana largo del año. El próximo será en febrero por Carnavales.