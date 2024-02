Escuchá el nuevo episodio de Gestión del Optimismo: “El mapa del éxito”

“El mapa del éxito” ¿Qué es éxito para ti? ¿Cuál es el camino para llegar a él? En este episodio del podcast de Los Andes, Gestión del Optimismo, trabajaremos con el mapa del éxito y el miedo a alcanzarlo.

Pocas palabras son tan usadas y muchas veces manoseadas como la palabra éxito. Lo más importante es que seamos capaces de definir qué es éxito para nosotros. El origen de la palabra es del latín “exitus” que significa “salida”, término, fin. Para nosotros es una salida con buenos resultados.

La mayoría de la gente lo relaciona con el reconocimiento público de su trabajo o tarea, tener dinero, ser famoso. Para nosotros, es cumplir con nuestros objetivos. Es totalmente subjetiva.

Depende totalmente del propio proyecto personal y de las variables que una persona atribuya a conseguir sus objetivos. Si bien está asociado para muchos con la victoria y la obtención de grandes méritos, el éxito puede ser parte de la vida cotidiana y ser también una experiencia íntima y privada.

En lo que hace a la subjetividad, podemos decir que cada vez que nos proponemos algo y lo conseguimos, sea mejorar nuestras condiciones laborales, aprobar un examen, dejar de fumar o simplemente ahorrar dinero para darnos un gusto, somos exitosos.

El miedo al éxito

Entendemos como miedo al éxito cuando alguien que está cerca de alcanzar alguna meta personal desarrolla una acción, ya sea inconsciente o consciente, para no prosperar.

Las causas de esta particularidad se encuentran en la posible vinculación mental del éxito con consecuencias negativas, como un incremento de la responsabilidad o un alejamiento de los seres queridos. Otras veces el origen está en una pobre autoestima o concepto de sí mismo. No merezco el éxito.

En nuestra vida tenemos que estar atentos para detectar el miedo al éxito. Quizás hay mensajes frenadores importantes como “los ricos son ladrones o los bellos son superficiales”. También podemos considerar la falta de un proyecto de vida, que nos haga pensar si hemos elegido el camino que realmente queremos.

Pero lo realmente importante es revalorizar el fracaso como aprendizaje. Fracasar es un paso en el camino del éxito. Rara vez alcanzamos lo que queremos sin haber tenido la enseñanza que nos da el fallo.

La pirámide del éxito

“El Éxito es la paz interior alcanzada sólo a través de la autosatisfacción de saber que hiciste el esfuerzo de hacer lo mejor de lo que eres capaz.” John Wooden

Siempre aprende de los demás.

Nunca te rindas.

Si estás demasiado absorto e involucrado y preocupado en relación a las cosas de las que no tienes control, afectará adversamente las cosas sobre las que sí tienes control.

Tu reputación es lo que se percibe que eres, tu carácter es lo que realmente eres. Tu carácter es mucho más importante de lo que se percibe que eres.

Tres reglas: Nunca llegar tarde; siempre estar arreglados, limpios y no decir malas palabras; y nunca criticar a un compañero de equipo.

Tener paciencia ante cualquier cosa que estemos haciendo.

No hay progreso sin cambio.

Debemos creer, verdaderamente creer. No solamente decirlo. Hacer las cosas necesarias para que las cosas sucedan.

Ganamos o perdemos dentro de nosotros mismos.

Cuando fallamos en dar lo mejor, simplemente no hemos pasado la prueba.

Nosotros mismos creamos nuestro destino. Nosotros abrimos o cerramos las puertas del camino por recorrer o del camino recorrido. No lloriquees. No te quejes. No inventes excusas. Cervantes dijo: “El viaje es mejor que el destino”.

Niveles de la pirámide del éxito

El primer nivel lo conforman los fundamentos sobre los cuales se construye el éxito:

1 Laboriosidad: hay que trabajar inteligentemente. Las cosas que valen la pena requieren esfuerzo y dedicación, por lo tanto éste es el primer nivel para obtener resultados óptimos. ¿Estás dispuesto a hacer lo que haga falta? ¿O tienes un pensamiento mágico que “llegará” simplemente con afirmaciones o “por desearlo intensamente”?

2 Entusiasmo: para alcanzar el éxito debe gustarte lo que haces y poner el corazón y la pasión en ello. Sin entusiasmo no es posible trabajar al máximo la propia habilidad. ¡Que se note la pasión y el entusiasmo!

3 Amistad: quizás te sorprenda este ítem en la base de la pirámide. Puedes llamarle relaciones significativas o sistemas de apoyo si lo prefieres (yo he respetado el nombre que le dio Wooden). Para llegar al éxito necesitamos personas y construir con ellas una relación potente.

4 Lealtad: significa mantener el respeto por nosotros mismos, saber cómo y con quiénes estamos aliados, y respetar a quienes trabajan con nosotros. Ser fiel con uno mismo, no engañarse, a mantenerse leal a la meta y también a los compañeros de ruta.

5.Cooperación: la única forma de alcanzar el máximo potencial es teniendo un grupo en el que haya cooperación a todos los niveles. Esto significa trabajar juntos en forma organizada para alcanzar la meta común. Para lograr cooperación debemos ofrecer cooperación. Las ideas de todos valen tanto como las propias y pueden ser buenas y acertadas. Desde luego si la meta que estás trabajando con el coachee es individual este componente lo relacionarás con sus sistemas de apoyo.

Sobre estos cinco fundamentos se apoyan 4 principios, los cuales conforman el segundo nivel de la pirámide:

1 Auto-Control: que implica la disciplina y una rutina de trabajo bien planificada.

2 Mantenerse alerta: ser observador y mantener siempre el deseo de mejorar. Estar muy alerta porque siempre hay algo que está sucediendo a nuestro alrededor que nos podría brindar algo valioso para nuestro objetivo. Pueden ser conocimientos, apoyos, recursos.

3 Iniciativa: si quiero que algo funcione para mí no puedo quedarme esperando que me digan qué tengo que hacer. Debo dar el primer paso e ir hacia adelante. La iniciativa requiere interrogar los propios miedos a fallar y aprender de los errores. También se refiere a ser persistente y a no desmayar, intentarlo hasta el final.

4 Intención: es la habilidad para resistir a la tentación y mantenerse en el rumbo de concentrarse en sus objetivos con determinación y decisión. Nosotros le llamamos siempre enfoque

La tercera etapa o nivel de la pirámide se refiere a 3 principios:

*Condición mental, física y moral: tu equilibrio vital, cómo te sientes, es clave en tu éxito. La relajación, el descanso, el equilibrio emocional, los buenos hábitos alimenticios y de sueño, la eliminación de los excesos en la vida, son la clave para conseguir lo que uno quiere.

*Destreza o habilidad: identificar qué necesitas saber y así ampliar tu conocimiento y desarrollar una profunda habilidad en el campo de actividades que contribuyen con tu crecimiento personal y profesional.

*Espíritu de equipo: piensa más allá de tus propios beneficios. Logra que tus actividades, quehaceres y desempeños diarios traigan provecho a tu propia vida y a la de los demás. Entrega valor al mundo y aprende a considerar las ideas y necesidades ajenas. Impulsa a tu coachee a participar en su comunidad, a hacer algo por otros.

En el cuarto nivel de la pirámide están:

*Carácter: aprende a dominar tus emociones, y no dejes que ellas te dominen a ti. Considera la calma y la compostura en situaciones difíciles y adquiere la capacidad de pensar con cabeza fría. Sé siempre tú mismo, porque los engaños de carácter no terminan en brindarte el éxito que deseas. La gestión de las emociones resulta fundamental.

*Confianza: confía en ti mismo, porque ello hará que los demás confíen en ti. Aprende lo necesario como para estar seguro de que tus habilidades y conocimientos pueden llevarte al éxito. No dejes de intentarlo una segunda vez cuando la primera no salió bien; prepárate mejor y confía en tu capacidad de lograr tu objetivo.

El verdadero éxito se logra sólo a través de la satisfacción de saber que hicimos todo lo que pudimos; no es más que disfrutar de los retos aún cuando tengan mayores grados de dificultad. El éxito no es perfección, es prueba y error.

Sobre el podcast Gestión del Optimismo

Este mes lo dedicaremos a Planificar el mejor año de tu vida.... hasta ahora. Lo haremos en cuatro semanas, las cuatro de diciembre. Para ello tendrás este podcast y las publicaciones que haremos en las redes sociales. También te regalaré un webinar que te ayudará... ¿estás listo?

