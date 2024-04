Escándalo: una alumna de 10 años sorprendió a un profesor viendo “porno” en una escuela

Padres de una escuela viven un desagradable momento luego de que una alumna de 10 años descubriera a un profesor viendo pronografía en el aula. El hecho, según precisó la agencia Noticias Argentinas, ocurrió en ubicado en Paraná, Entre Ríos, y el docente continúa dando clases luego de ser temporalmente suspendido.

La preocupación de los progenitores radica, además del escándalo reciente, en que esta no es la primera vez que el profesor es señalado por realizar prácticas de esta índole.

La niña, de 10 años, contó que el profesor de la materia Tecnología y Computación “estaba mirando dos adultos varones desnudos”, según indicó el sitio El Once.

Según comentó la madre de la menor, las autoridades escolares tomaron las medidas correspondientes y la escuela actuó bien, mientras que el caso continuará por vías legales.

No obstante, otros padres cuestionaron la forma de proceder de la escuela, ya que el profesor fue apartado una semana y luego volvió a dar clases.

Además, varios resaltaron que hubieron quejas previas hacia ese profesor y un preceptor.

Hace algunos años, indican, se denunció una situación de este estilo en donde el profesor les hacía jugar a los chicos a “Simon dice” y les hacía tocarse las partes íntimas.

La escuela comunicó la situación a la supervisora y citó al docente junto con su abogado a reunirse con las autoridades.

Actualmente, los padres juntaban firmas con el objetivo de expulsar al docente cuestionado.

“Que un tipo esté mirando pornografía delante de nuestros hijos, me parece una cosa terrible y no es la primera vez que hay comentarios sobre este tipo. La verdad que es un asco y la escuela tapa cosas. Espero que no lo veamos más en la escuela, porque no me siento segura que mis chicos están cerca de esa persona”, cuestionó una madre, en declaraciones al mismo sitio.

En tanto, otra mujer comentó que “la escuela ya comunicó la situación a la supervisora y citó al docente con su abogado para reunirse este viernes con las autoridades escolares. Pero ya había sucedido con el mismo profesor hace unos años, y lo dejaron en el cargo”, relató y agregó que “esto no puede seguir pasando, pero dicen que no lo pueden sacar del cargo así nomás”.