EncontrArte: un puente hacia vos

Soy Laura Yofe, correntina de nacimiento y mendocina por adopción. Cuando hace más de 20 años empecé a “buscarme” me dijeron que la vida es un juego que venimos a jugar sin conocer las reglas. Sigo buscando a pesar de haber aprendido más reglas de las que hubiera imaginado, y no tengo dudas que hay muchas más por descubrir.

En el camino me di cuenta que lo que me tenía muerta de miedo, angustiada o paralizada, y también lo que me hacía feliz, me conmovía o me enamoraba, eran las mismas cosas que al resto de los mortales.

Por eso, en este espacio quiero compartir, en primera persona y para quien resuene con este vibrar, algunos pedacitos de mi historia y el cambio de perspectiva en cada situación que me ayudó a transformar mi forma de vivir. Lo que propongo no son verdades reveladas, esto no es una canalización y mucho menos una disertación.

No doy lecciones ni escribo desde un púlpito, sino desde el mismo barro donde aprendí las lecciones - todas las veces por necia y por decirle NO a lo que la vida me traía. Pero sí es cierto que la experiencia de lo vivido y sus consecuencias o resultados impactaron de mil maneras en mi: muchas veces me rompí en mil pedacitos, y muchísimas veces más me volví a armar.

Por eso, te aliento a que no des por cierto nada de lo que aquí cuente, y te desafío a que, aunque sea por curiosidad o por rebeldía, te animes a poner a prueba cada línea que aquí leas. No hay nada más contundente para nuestro ego que confrontarlo con hechos: y si te sirve, y eso hace que tu vida tenga un poco más de luz y se sienta más liviana, que lo abraces como si fuera el último salvavidas del Titanic. Y si no, por lo menos, te invitó a mirar las cosas desde otro lugar.

Con el diario del lunes me animo a decir que la vida es un juego: algunas veces avanzas 20 casilleros, otras retrocedes 15, de repente te toca perder dos vueltas, algunas veces ganás, otras perdés. Lo cierto es que lo importante no siempre es llegar a la meta, sino disfrutar y aprender en el proceso. Y en ese transitar es donde sucede la magia. A ese camino yo le llamo EncontrArte: un puente hacia vos.

