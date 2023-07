Saber decir no sin sentirse culpable: la importancia de poner límites

Muchas veces pensamos decir sí a todo en nuestra casa o en nuestro trabajo, sin escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, a veces es la salud la que va poniendo el límite que vos no te estás pudiendo poner.

El límite es una herramienta sanadora y amorosa, que puede impactar positivamente en mis relaciones con los demás porque eso también genera un espacio seguro, no sólo para mí, sino para el otro. Escuchar mi voz interior que me dice acá sí, acá no, esto es de otra forma puede ser muy incómodo y es un gran desafío, reflexiona Laura Yofe.

A Laura -que es correntina de nacimiento y mendocina por adopción- le gusta decir que acompaña personas en proceso de transformación personal. “En ese transitar tengo herramientas”, dice y enumera que es consultora en decodificación bioemocional y bioexistencia conciente; coach ejecutivo, tiene trayectoria en la industria de la hospitalidad y, actualmente, está haciendo la capacitación en constelaciones familiares.

Justamente, con la idea de acompañar a quienes quieran sumarse es que se ha abierto este espacio de encuentros a través de Los Andes Streaming con Laura Yofe. En casi media hora, proponemos reflexionar diferentes tópicos para tener otra mirada sobre nuestra vida.

Límites, coherencia y espacio seguro

Lo fundamental es ser coherente con la decisión que tomo. La coherencia se da cuando lo que digo, lo que siento, lo que pienso y lo que hago están alineados. Entonces cuando estoy en coherencia, seguramente habré tomado buenos límites y lo voy a sentir.

Entonces, la vida se siente como un fluir, aunque eso no quiere decir que no pasen cosas que no me agraden

Si yo a toda esa vastedad de personas y de situaciones incontrolables por mí le puedo poner un marco que me genera un espacio seguro, voy a poder moverme en coherencia con lo que está pasando y escuchar mi voz interior que me dice acá sí, acá no, esto es de otra forma puede ser muy incómodo... Es un gran desafío.