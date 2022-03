En vivo: así se disfruta el regreso presencial a la Vendimia desde el Frank Romero Day

Tras dos años de pandemia, cambios y suspensiones, la Fiesta Nacional de la Vendimia regresó al teatro griego Frank Romero Day en un marco de emoción, ovación y alegría entre mendocinos y turistas, ansiosos de disfrutar del Acto Central y “Milagro del vino nuevo” -espectáculo dirigido por Vilma Rúpolo y Federico Ortega-, además de la siempre esperada elección y coronación de la nueva Reina.

El show arrancó a las 22 puntual, con Mayra Tous, la Reina saliente, interpretando el clásico “Canto a Mendoza”. Un aplauso unísono invadió el teatro griego.

A la fiesta de “Milagro del vino nuevo” no le faltan los momentos más esperados por el público, como la figura de la Virgen de la Carrodilla, las inclemencias climáticas o la inmigración. No obstante, se van destacando con cuadros que hacen foco en un concepto que tiene que ver con “entender a un pueblo que fue agrícola desde su nacimiento, trabajó la tierra, buscando la manera de que el agua fuera una posibilidad y no una ausencia”.

Acto Central Vendimia 2022 - Ignacio Blanco / Los Andes

Se da a partir del trabajo del vino que se verá reflejada en un cuadro de las pulperías a través de un patio criollo donde con una cueca se rescata la figura de Melchora Lemos, la primera persona dedicada a la viña en la región.

Acto Central Vendimia 2022 - Marcelo Rolland / Los Andes

El espectáculo tiene 12 cuadros, más la obertura. Hay 750 artistas en escena, con 7.000 piezas de vestuario. El 80% de la música es original, con el debut de un sonido inmersivo en una experiencia tridimensional.

Al frente de “Milagro para el vino nuevo”, con libreto de Artístides Vargas, están dos figuras que representan a dos generaciones diferentes del arte escénico local: Vilma Rúpolo, quien con esta cumple su séptima fiesta nacional y se acomoda en el segundo lugar de quienes más han dirigido vendimias (el primero lo ocupa Pedro Marabini), y Federico Ortega Oliveras, quien hace su gran debut como director general de una vendimia nacional.

Cinco apostillas del Acto Central 2022

1. COMIDA PARA LLEVAR

Si bien es un clásico de la Vendimia la heladerita y los sándwiches de milanesa, también hubo food trucks para quien no trajo comida desde su casa. ¿Los precios? Un shawarma y dos bebidas costaron 2.400 pesos, cinco sfijas y una gaseosa 900 pesos. Y si la idea era comer un helado, el valor se ubicó entre 250 y 300 pesos.

2. ANIMACIÓN EN LA PREVIA

La previa fue animada por Julian Chabert y Julieta Farmacche, aunque ocasionalmente Luis Serrano colaboró con sus dos compañeros. Los animadores de la previa arengaron a los espectadores quienes participaron con sus celulares iluminando las tribunas del Teatro Griego.

Bailarines en el Acto Central Vendimia 2022 - Mariana Villa / Los Andes

3. LA “REINA BLUE” NO SE DA POR VENCIDA

La “reina blue” de Guaymallén, Julieta Lonigro, estuvo sentada en la primera fila junto a reinas de mandato cumplido. Aunque no estuvo en el palco de las candidatas 2022, sí intentó ser una de las protagonistas de la Fiesta. La joven conversó con las ex reinas, se sacó fotos con el público y en la previa bailó con los animadores. No se perdió un minuto de la fiesta.

4. QUIÉNES VOTARON

Se emitieron unos 320 votos. Cada sector tuvo asignado un cupo, la gente votó hasta que se completó a las 22. Fueron 80 para Tempranillo, 70 para Malbec, 60 para Bonarda, 40 para Chardonnay , 25 de torrontés y 25 de Cabernet. Se distribuyó de manera proporcional al tamaño del sector.

Además votaron los 18 intendentes, una representante de Corenave y una de Covinave, las comisiones de reinas y virreinas. Los padres de las candidatas no tuvieron privilegios para acceder al voto.

5. OTOÑO EN MENDOZA

En las vísperas de la estación más mendocina de todas, el cuadro dedicado al otoño fue uno de los más vistosos, desde lo estético. Los colores naranjas y amarillos lucieron sobre el escenario y la voz de Pocho Sosa puso el broche de oro a uno de los cuadros más aplaudidos de la noche.