En un geriátrico les ocultaban a los familiares los casos de coronavirus y maltrataban a los abuelos

Catorce ancianos alojados en un geriátrico de la localidad bonaerense de Lanús fueron trasladados a otro establecimiento luego de varias denuncias por malos tratos y por ocultar a sus familiares que se habían registrado casos de covid-19 positivos.

Un equipo sanitario de la Secretaria de Salud del partido bonaerense se presentó ayer al medio día en el geriátrico, ubicado en Basavilbaso al 2000, con el objetivo de evaluar las condiciones sanitarias de cada paciente. Luego se dispuso que los abuelos fueran trasladados.

“En una primera evaluación el estado de los pacientes no está mal, pero ante las denuncias se procederá a su traslado preventivo para velar por la integridad de los abuelos”, explicó la subsecretaria de Salud municipal, Rocío Pereyra en declaraciones en C5N.

Luego Pereyra afirmó que “sí tuvieron coronavirus y esa fue una actitud negligente porque no se les avisó a los familiares”.

“El 7 de septiembre derivan a una mujer por un problema de salud y en contexto de internación se le diagnosticó que tenía Covid-19”, precisó la médica que también informó que “los dueños del geriátrico fueron positivos y se autoaislaron acá”, agregó.

Por su parte, los familiares se hicieron presentes en el hogar desde temprano y denunciaron que los propietarios “maltrataban a los pacientes, no los alimentaban adecuadamente, y no les notificaron que hubo varios casos positivos”. También aseguraron que , los internados eran sobremedicados, no se los higienizaba correctamente por las noches, se los encerraba, y agregaron que no había medidas sanitarias para prevenir el coronavirus, ni alcohol en gel, ni paño con lavandina para que las visitas utilicen.

Mientras que el médico responsable del geriátrico, quien no se identificó, aseguró que “todos los casos de coronavirus recibieron el alta el 23 de septiembre, la mayoría era asintomáticos” y aclaró que “se trasladó a un paciente que tenía el pulmón colapsado”.

A su vez, el médico argumentó que “esta gente (los familiares) está movilizada por personas que hubo que echar porque no trabajaban bien”.

Tras la denuncia, se organizó un operativo con el personal de Salud que intervino en el lugar acompañado de la policía que debió acordonar la zona.