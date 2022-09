En octubre endurecerán los controles por la RTO y sólo 4 de cada 10 vehículos la tienen en Mendoza

La interminable historia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza, parece estar próxima a llegar a un nuevo capítulo. Es que desde el Ministerio de Seguridad esperan, a partir de octubre, endurecer la aplicación de multas cuando no se cuente con ella. Fuentes del área explicaron que setiembre, al que le queda una semana, será la última etapa de la campaña de concientización que se inició en enero. En realidad, se había anunciado que a partir del primer mes de 2022 se comenzarían a aplicar multas a quienes no contaran con este requisito. Tras generarse un cronograma para su realización según la terminación de la patente, se postergó y se anunció que se iniciaría una instancia en la que ante la falta de la revisión se haría una advertencia y que si se persistía, de ser detectado nuevamente, se haría una multa. Desde el ministerio informaron que aún no se ha labrado en la provincia ningún acta por esta causa.

A fines de junio, también hubo “corrillos” de que comenzaría la aplicación de multas. El secretario de Servicios Públicos de la provincia, Natalio Mema, deslizó en una entrevista radial que “probablemente” en julio comenzarían a aplicarse multas. Sin embargo, luego un vocero del área de Servicios Públicos respondió a Los Andes: “El proceso de multa todavía no está definido, puede ser en julio probablemente, pero no está definido ni hay anuncio” al respecto.

Así las cosas, ahora surge este nuevo aviso.

Relajamiento y sin multas

Lo cierto es que pese a haberse determinado un cronograma nunca hubo un “aluvión” de interesados en realizarla. Actualmente, 41% de los vehículos que han sido controlados la tiene, esto es 4 de cada 10.

Si cuando se implementó hubo quejas por sumarse un gasto más a los usuarios, con una compleja situación socioeconómica por la inflación, claramente las condiciones no mejoran.

Eduardo Toranzo, vicepresidente de la Cámara de RTO de Mendoza dijo que la demanda tiene picos. Por ejemplo, en junio y julio se elevó y en agosto se redujo.

Aceptó que cuando se anuncia que habrá multas la gente va más durante un tiempo y luego vuelve a bajar la demanda. Por otra parte, la cercanía de las vacaciones de verano también implicará más solicitudes, tal cual sucedió el año anterior. Esto en particular para asegurarse de no tener problemas en otras provincias donde sea obligatoria.

“Hay leyes nacionales y provinciales que son obligatorias y dicen que se debe contar con la RTO y tenés un segmento de la población que quiere cumplir con las leyes y tener el auto en condiciones”, apuntó.

Por otra parte, advirtió sobre la posibilidad de que produzca un boom en el pedido de turnos: “Las personas que concurrieron entre octubre de 2021 y enero de este año, que fueron muchas y colapsó el sistema, ahora van a tener que renovar sumados a los que no lo hicieron y tendrán que hacerlo”. Por eso piden que la gente no vaya a último momento porque después se forman colas, o no pueden elegir día y horario.

El costo actual de la RTO es de 3.300 pesos y pese a la inflación, no ha sufrido aumentos durante 2022. Toranzo explicó que el valor lo fija el gobierno provincial. “En un año te cuesta lo mismo que dos lavados y vos sabés que tu auto funciona bien”, señaló.

Además, aclaró que durante 2021 el aumento fue de 33%, también lejos de la inflación. Por eso advirtió: “Es una irrealidad absoluta porque el mayor costo que tenemos son sueldos; entre junio, julio y agosto, aumentaron 50%, porque están regulados por Smata (gremio) a través de un convenio, esto es inviable, en tres años se absorben todo los costos”. Consideró que debería ser como en otras provincias, donde si aumentan los sueldos aumenta la revisión.

Faltas leves

Desde el ministerio explicaron que no se ha contemplado salir “a la caza” de infractores. Lo que hacen es verificar que el vehículo tenga la constancia de RTO en el marco de cualquier control en el que también se piden otros documentos del vehículo y el conductor.

La infracción se considera una falta leve, lo que implica el pago de 3.000 pesos. Como en otros casos, si se paga dentro de los 3 días hábiles, el monto se reduce a 1.800 pesos.

Deben realizarla todos los autos con más de 3 años de antigüedad, las motos de más de 2 años y todos los camiones y acoplados con una periodicidad anual.