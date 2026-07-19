Fieles, pero en su mayoría hinchas, se reunieron en la Basílica de Santa Maggiore para pedir por la Selección Argentina antes del enfrentamiento con España.

En fotos: la previa de la final se vivió en Roma con una misa frente a la tumba del papa Francisco

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 se vive en todos los rincones del mundo. En Roma, cientos de argentinos participaron este mediodía de una misa en la Basílica de Santa María Maggiore para pedir por la Selección Argentina antes del partido decisivo frente a España.

Tras la celebración religiosa, los asistentes pudieron acercarse a la tumba del papa Francisco, ubicada dentro del templo. La misa se desarrolló en su horario habitual, pero el contexto deportivo le dio un marcado clima argentino, según informó Infobae.

Entre los presentes se destacaron camisetas argentinas con el nombre de Lionel Messi y otras históricas de Diego Armando Maradona, en homenaje a dos de los grandes ídolos del fútbol nacional.

En fotos: argentinos le oran al papa Francisco Santa María Maggiore, una de las cuatro basílicas papales de Roma y un lugar de fuerte vínculo con la comunidad argentina, se convirtió durante el fin de semana en uno de los principales puntos de encuentro para los hinchas que viajaron a Italia.

La expectativa por la final movilizó a fieles y simpatizantes que combinaron promesas, cábalas y oraciones en las horas previas al partido más importante del campeonato.