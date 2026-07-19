19 de julio de 2026 - 12:08

En fotos: la previa de la final se vivió en Roma con una misa frente a la tumba del papa Francisco

Fieles, pero en su mayoría hinchas, se reunieron en la Basílica de Santa Maggiore para pedir por la Selección Argentina antes del enfrentamiento con España.

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Gentileza Bruno Matta
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Tras la celebración religiosa, los asistentes pudieron acercarse a la tumba del papa Francisco, ubicada dentro del templo. La misa se desarrolló en su horario habitual, pero el contexto deportivo le dio un marcado clima argentino, según informó Infobae.

Entre los presentes se destacaron camisetas argentinas con el nombre de Lionel Messi y otras históricas de Diego Armando Maradona, en homenaje a dos de los grandes ídolos del fútbol nacional.

En fotos: argentinos le oran al papa Francisco

Santa María Maggiore, una de las cuatro basílicas papales de Roma y un lugar de fuerte vínculo con la comunidad argentina, se convirtió durante el fin de semana en uno de los principales puntos de encuentro para los hinchas que viajaron a Italia.

La expectativa por la final movilizó a fieles y simpatizantes que combinaron promesas, cábalas y oraciones en las horas previas al partido más importante del campeonato.

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Mientras tanto, toda la atención deportiva estará puesta en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde la Selección Argentina intentará conquistar su cuarto título mundial. Del otro lado estará España, que buscará sumar una segunda estrella con Lamine Yamal como una de sus principales figuras.

Además, para Lionel Messi el encuentro tendrá un significado especial: disputará la tercera final mundialista de su carrera con la posibilidad de agregar un nuevo título a su extensa trayectoria con la camiseta argentina.

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