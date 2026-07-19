Argentinos varados y reventas por las nubes: el caótico camino hacia la final del Mundial 2026

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España , miles de hinchas argentinos denuncian que siguen sin poder llegar a Nueva York por una combinación letal de vuelos demorados, falta de transporte y entradas con precios que consideran una verdadera locura.

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La situación se agravó por las condiciones logísticas y climáticas que afectaron a varios aeropuertos de Estados Unidos. En ciudades como Atlanta, donde la Selección disputó la semifinal, muchos hinchas quedaron atrapados sin pasajes o alternativas rápidas para completar el viaje hacia el estadio .

Con el encuentro programado para esta tarde en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los fanáticos de “la Scaloneta” expresan su furia ante la imposibilidad de conseguir pasajes directos o vehículos de alquiler para realizar los trayectos por tierra.

El Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport y otras terminales aéreas clave registran demoras generalizadas y ofrecen rutas alternativas con escalas excesivamente extensas que impiden llegar a tiempo para el inicio del partido.

Ante este panorama, el intento de volcarse a las rutas colapsó por completo a las empresas de alquiler de autos , cuyas plataformas web dejaron de ofrecer unidades disponibles en sus sucursales de la región.

Esta situación obligó a numerosos grupos de simpatizantes a emprender travesías improvisadas de hasta 14 horas de viaje por carretera o a trasladarse a aeropuertos secundarios en estados vecinos para intentar abordar tramos directos hacia la Gran Manzana.

Entradas con precio “inaccesibles”

La inaccesibilidad económica de las entradas es el otro factor que profundiza el malestar de los seguidores albicelestes, con una reventa oficial regulada por la FIFA que comenzó con valores base de 8.500 dólares para los sectores más alejados y ya supera los 10.000 dólares en las ubicaciones preferenciales.

El desorbitante incremento de los precios generó que incluso aquellos hinchas que ya contaban con localidades reservadas duden en asistir debido al alto valor de las ofertas que reciben en los alrededores del estadio.

La especulación financiera y las trabas en el transporte dominan el clima previo en Nueva York, donde la marea de fanáticos busca alternativas de último momento para ahorrar en traslado y resguardar su presupuesto para el ingreso a la cancha.

El impacto del avance del conjunto nacional también alteró de manera drástica el mercado turístico en la República Argentina, provocó picos históricos de tráfico virtual en los portales de viajes inmediatamente después de la clasificación.

Este fenómeno comercial motivó la programación de vuelos especiales de refuerzo por parte de la aerolínea de bandera, en un contexto donde los pasajes remanentes desde Buenos Aires alcanzaron valores de $4.008.339 para los itinerarios de última hora con conexiones aeroportuarias múltiples.