Elevan a naranja la alerta por tormentas y el frente frío se despide muy pronto

El jueves amaneció gris y mojado en Mendoza, pero el fresco durará poco. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Mendoza amaneció nublada y con lluvia

Mendoza amaneció nublada y con lluvia

Alerta naranja por tormentas en Mendoza este 8 de enero

Alerta naranja por tormentas en Mendoza este 8 de enero

El alivio en la temperatura llegó a Mendoza, pero con una alerta naranja por tormentas. Lamentablemente, el fresco durará poco y, más temprano que tarde, volverá el calor intenso.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico para este jueves: "Mayormente nublado con lluvias y tormentas, marcado descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera". Tras una mínima de 19°C, la máxima se quedará en los 25°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional elevó la alerta por tormentas de nivel amarillo a naranja en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y zona baja de San Rafael.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos. También pueden incluir granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada", señaló el SMN.

Tras las fuertes lluvias, así seguirá el tiempo en Mendoza
Fin del alivio: mañana vuelve el calor

Desde el viernes, empezará a subir la temperatura. "Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera. Mejoran las condiciones meteorológicas", indica el reporte del tiempo para mañana, con una mínima de 17°C y una máxima de 32°C.

Respecto al sábado, se espera tiempo "caluroso con nubosidad variable, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". La máxima llegará a los 35°C.

Atención con el domingo: 21°C de mínima y 37°C de máxima. "Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera", anuncia el pronóstico de Contingencias Climáticas.

