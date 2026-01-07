Se viene el "frío" y sigue la alerta por fuertes tormentas en Mendoza: así estará el tiempo este jueves

Este jueves en Mendoza caerá la máxima luego de varias jornadas marcadas por el calor sofocante y se ubicará en los 25°C. En ese hilo, el pronóstico del tiempo mantiene las alertas por fuertes tormentas, en casi todo el territorio provincial, con posible caída de granizo.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa una significativa caída de la temperatura. Será una jornada mayormente nublada con alerta amarilla y naranja por tormentas. La máxima se mantiene en los 25°C, mientras que la mínima será de 19°C, con vientos fuertes del sector sur. En la cordillera, por su parte, se esperan precipitaciones.
El viernes 9 de enero volverá a subir la temperatura. Aun así, el día se mantendrá nublado con vientos moderados del sudeste. Se espera una máxima de 32°C y una mínima de 17°C, con vientos moderados del sudeste. Según anticipan, mejoran las condiciones meteorológicas.