Se viene el "frío" y sigue la alerta por fuertes tormentas en Mendoza: así estará el tiempo este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 19°C para mañana en Mendoza. El viernes, se espera que mejoren las condiciones meteorológicas.

Este jueves en Mendoza caerá la máxima luego de varias jornadas marcadas por el calor sofocante y se ubicará en los 25°C. En ese hilo, el pronóstico del tiempo mantiene las alertas por fuertes tormentas, en casi todo el territorio provincial, con posible caída de granizo.

Temperatura para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa una significativa caída de la temperatura. Será una jornada mayormente nublada con alerta amarilla y naranja por tormentas. La máxima se mantiene en los 25°C, mientras que la mínima será de 19°C, con vientos fuertes del sector sur. En la cordillera, por su parte, se esperan precipitaciones.