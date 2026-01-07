7 de enero de 2026 - 20:38

Se viene el "frío" y sigue la alerta por fuertes tormentas en Mendoza: así estará el tiempo este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 19°C para mañana en Mendoza. El viernes, se espera que mejoren las condiciones meteorológicas.

Alerta amarilla por tormentas

Alerta amarilla por tormentas

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este jueves en Mendoza caerá la máxima luego de varias jornadas marcadas por el calor sofocante y se ubicará en los 25°C. En ese hilo, el pronóstico del tiempo mantiene las alertas por fuertes tormentas, en casi todo el territorio provincial, con posible caída de granizo.

Leé además

Ministerio de Producción recorrieron las zonas afectadas por la tormenta en San Rafael.

El Ministerio de Producción recorrió las fincas dañadas en San Rafael y activó la asistencia tras el granizo

Por Redacción Economía
Estiman que la cosecha 2026 en Mendoza será inferior a la 2025, por la afectación por heladas

Anticipan una reducción en la cosecha de uva en Mendoza, pero promedio a nivel nacional

Por Sandra Conte

Temperatura para este jueves

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa una significativa caída de la temperatura. Será una jornada mayormente nublada con alerta amarilla y naranja por tormentas. La máxima se mantiene en los 25°C, mientras que la mínima será de 19°C, con vientos fuertes del sector sur. En la cordillera, por su parte, se esperan precipitaciones.

mapa_alertas (2)
Alerta por tormentas este 8 de enero en Mendoza.

Alerta por tormentas este 8 de enero en Mendoza.

Viernes: así estará el tiempo

El viernes 9 de enero volverá a subir la temperatura. Aun así, el día se mantendrá nublado con vientos moderados del sudeste. Se espera una máxima de 32°C y una mínima de 17°C, con vientos moderados del sudeste. Según anticipan, mejoran las condiciones meteorológicas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mendoza es una de las provincias que tendrá el ciclo lectivo más extenso y se posiciona dentro de las primeras 5, solo superada por Santiago del Estero.

El top 5 de las provincias con más días de clases: cómo quedó Mendoza

Por Verónica De Vita
¿Cierra el Santuario de Elefantes de Brasil? Tras la muerte de Kenya, prohíben el ingreso de nuevos ejemplares

¿Cierra el Santuario de Elefantes de Brasil? Tras la muerte de Kenya, prohíben el ingreso de nuevos ejemplares

Por Ignacio de la Rosa
Suba de los combustibles impactó en tarifas del transporte de cargas

Por el alza en combustibles, creció más el costo del transporte

Por Redacción Economía
El granizo afectó principalmente zonas rurales de General Alvear, con daños severos en cultivos de carozo. Imagen ilustrativa. 

Granizo demoledor en el Sur: fincas con el 100% de daño

Por Melisa Sbrocco