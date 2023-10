El Zonda voló el techo de una escuela albergue en Malargüe y los docentes piden que evacuen a los alumnos

El viento Zonda que estaba anunciado para este sábado en la provincia de Mendoza bajó al llano con mucha intensidad en el Sur y Valle de Uco. Entre los departamentos más afectados está Malargüe, cuyas ráfagas alcanzaron los 90 km/h y provocó que a una escuela albergue se le volara el techo.

Docentes de la escuela albergue 4-205 Embajador Pablo Neruda, ubicada en la zona de Carapacho, cerca de la Laguna de Llancanelo, denunciaron en las redes sociales la desesperación por sacar a los alumnos de allí debido a que las fuertes ráfagas arrancaron parte del techo mientras estaban en clases.

“Se nos voló parte del techo de la escuela con el viento. Pero la bronca es que desde anteayer que estamos pidiendo desalojar por la alerta naranja y la Dirección General de Escuelas (DGE) no nos autorizó”, detalló un docente de la escuela rural en diálogo con Los Andes.

Y deslizó su enojo hacia las autoridades educativas: “La responsable acá en Malargüe se llama Fabiana Glatigny, es la subdelegada de la DGE acá. Ella no autorizó la salida, la supervisora tampoco autorizó la salida y nos obligaron a quedarnos acá”.

Luego, el docente detalló que esta mañana estaban en clases cuando comenzaron a sentir las primeras ráfagas y alrededor de las 10, con los alumnos dentro del aula, sintieron cómo el techo se fue despegando de la estructura tal como se puede ver en el video que se hizo viral en las redes.

“Se nos voló parte del techo y cuando pedimos que nos desalbergaran, que nos mandaran los transportes para desalbergar, porque no sabemos si esto va a empeorar ya que no afloja, nos dijeron que no nos van a autorizar salir y que no nos van a mandar el transporte”, detalló la fuente consultada, quien pidió no dar a conocer su nombre.

Finalmente, este docente que da clases en la escuela que alberga niños y niñas de diferentes edades deslizó: “Si desalbergamos sin la autorización de ellos nos amenazan con sumario. Esto es una responsabilidad pura y exclusiva de la DGE. Acá los docentes estamos haciendo lo posible por contener a los chicos. Los chicos están en estado de angustia”.

La palabra de las autoridades locales

Por otra parte, desde la municipalidad de Malargüe explicaron a este medio que están al tanto de lo que sucede en la escuela albergue y que están coordinando con autoridades de la DGE para ayudar a los alumnos.

“Estamos coordinando con la DGE la situación de la escuela albergue de la zona el Carapacho. Todas las decisiones que se tomen van a ser consensuadas con las partes intervinientes”, explicaron.

Luego, desde el municipio hicieron hincapié en que los alumnos no están bajo peligro. “En este momento no pueden sacar a los alumnos, ya que donde está el techo afectado es sobre la escuela y no donde están alojados los niños y como la intensidad del viento es de los 90 km/h hay que esperar”.

“Eso lo va a manejar la DGE cuando las ráfagas no sean tan intensas. Ellos tienen vehículos de transportes alquilados para llevar a cada niño a su domicilio”, concluyeron.

