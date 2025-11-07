El relevamiento de daños que dejó la tormenta: caída de árboles, formación de baches y viviendas anegadas

Defensa Civil realizó un relevamiento de daños en cada municipio luego de la tormenta que comenzó durante la tarde del jueves y se extendió hasta la madrugada del viernes. Según el reporte de incidentes de Defensa Civil, emitido este viernes a las 7 de la mañana, se realizaron 53 intervenciones en toda la provincia .

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Contingencias Climáticas, habían emitido una alerta naranja por el fenómeno meteorológico, que incluyó abundante caída de agua y granizo. El temporal provocó diversos inconvenientes, entre ellos la caída de árboles y ramas, cortes de cables y postes en cortocircuito, viviendas anegadas y formación de baches y pozos en las calles. El departamento de Tupungato fue el más afectado.