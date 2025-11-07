7 de noviembre de 2025 - 10:18

El relevamiento de daños que dejó la tormenta: caída de árboles, formación de baches y viviendas anegadas

Defensa Civil detalló los daños causados por lluvias y granizo en cada departamento. Hubo más de 50 novedades reportadas.

En noviembre y diciembre, las fuertes lluvias han sido habituales en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Defensa Civil realizó un relevamiento de daños en cada municipio luego de la tormenta que comenzó durante la tarde del jueves y se extendió hasta la madrugada del viernes. Según el reporte de incidentes de Defensa Civil, emitido este viernes a las 7 de la mañana, se realizaron 53 intervenciones en toda la provincia.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Contingencias Climáticas, habían emitido una alerta naranja por el fenómeno meteorológico, que incluyó abundante caída de agua y granizo. El temporal provocó diversos inconvenientes, entre ellos la caída de árboles y ramas, cortes de cables y postes en cortocircuito, viviendas anegadas y formación de baches y pozos en las calles. El departamento de Tupungato fue el más afectado.

El relevamiento de daños por departamento

Tupungato:

  • Filtraciones de techo: 20
  • Ruta 86 cortada, zona de Los Cerrillos.

Total: 21

San Rafael:

  • Árboles y ramas caídas: 1
  • Filtraciones de techo: 5
  • Viviendas anegadas: 1

Total: 7

San Martín:

  • Filtraciones de techo: 2

Total: 2

Guaymallén:

  • Postes y/o cables en cortocircuito: 5
  • Pozo, bache o socavón: 1
  • Vivienda anegada: 3

Total: 9

Las Heras:

  • Poste y/o cables en cortocircuito: 2
  • Pozo, bache o socavón: 1

Total: 3

Capital

  • Árbol y ramas caídas: 1

Total: 1

Godoy Cruz

  • Árbol y ramas caídas: 2
  • Postes y/o cables en cortocircuito: 3
  • Pozo, bache o socavón: 1
  • Vivienda anegada: 2

Total: 8

Luján

  • Postes y/o cables en cortocircuito: 1

Total: 1

Maipú

  • Vivienda anegada: 1

Total: 1

Total de novedades informadas por los coordinadores municipales: 53.

