El relevamiento de daños que dejó la tormenta: caída de árboles, formación de baches y viviendas anegadas

Defensa Civil realizó un relevamiento de daños en cada municipio luego de la tormenta que comenzó durante la tarde del jueves y se extendió hasta la madrugada del viernes. Según el reporte de incidentes de Defensa Civil, emitido este viernes a las 7 de la mañana, se realizaron 53 intervenciones en toda la provincia.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Contingencias Climáticas, habían emitido una alerta naranja por el fenómeno meteorológico, que incluyó abundante caída de agua y granizo. El temporal provocó diversos inconvenientes, entre ellos la caída de árboles y ramas, cortes de cables y postes en cortocircuito, viviendas anegadas y formación de baches y pozos en las calles. El departamento de Tupungato fue el más afectado.
- Árboles y ramas caídas: 1
- Filtraciones de techo: 5
- Viviendas anegadas: 1
Total: 7
San Martín:
Total: 2
Guaymallén:
- Postes y/o cables en cortocircuito: 5
- Pozo, bache o socavón: 1
- Vivienda anegada: 3
Total: 9
Las Heras:
- Poste y/o cables en cortocircuito: 2
- Pozo, bache o socavón: 1
Total: 3
Capital
Total: 1
Godoy Cruz
- Árbol y ramas caídas: 2
- Postes y/o cables en cortocircuito: 3
- Pozo, bache o socavón: 1
- Vivienda anegada: 2
Total: 8
Luján
- Postes y/o cables en cortocircuito: 1
Total: 1
Maipú
Total: 1
Total de novedades informadas por los coordinadores municipales: 53.