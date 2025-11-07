Cómo sigue el clima tras las tormentas: el pronóstico para este viernes

Contingencias Climáticas anticipó mejores condiciones del clima a partir de esta mañana. Cómo estará el sábado

Tras las tormentas, llega la calma: cómo estará el clima este viernes.

Luego de un jueves y la madrugada de hoy, marcado por la inestabilidad, con tormentas, lluvias intensas y granizo en algunos sectores de la provincia, el clima da un poco respiro. Este viernes se presenta más tranquilo, aunque con algunas lluvias, fresco y sin alertas meteorológicas.

El clima de este viernes Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, se espera una jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Podrían registrarse algunas lluvias durante la mañana y precipitaciones en zona cordillerana.

La temperatura máxima alcanzará los 23°C, mientras que la mínima será de 8°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alertas para Mendoza, tras un día jueves con tormentas en las provincias y hasta viento zonda en sectores precordilleranos.

mapa_alertas (2) Pronóstico extendido: cómo estará el sábado Para el sábado, las condiciones se mantendrán estables durante gran parte del día, se espera un ascenso de la temperatura y la posible llegada de tormentas aisladas hacia la noche. El viento soplará del sector sur, y se prevén nevadas en alta montaña.