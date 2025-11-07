La tormenta dejó daños graves en el Este: las zonas más afectadas

Una intensa tormenta , con abundante lluvia y con caída de granizo en varios sectores, en algunos muy abundante que causó daños severos en la producción , se produjo desde pasadas las 17.30 del jueves y hasta la madrugada este viernes.

Con la tormenta en el aula: así se inundó el Centro Regional Universitario de Tupungato

El relevamiento de daños que dejó la tormenta: caída de árboles, formación de baches y viviendas anegadas

La zona más afectada fueron los distritos de San Martín de Tres Porteñas y un sector de Chapanay .

A las 17.30 el radar ya alertaba en la zona sobre lluvias intensas en el Embalse el Carrizal y también en Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio , tormenta que se desplazaba hacia San Roque, Palmira y centro de San Martín, La Colonia y centro de Junín.

Pero el brazo más severo de la tormenta se desplazó hacia el noroeste de San Martín y se descargó con furia y por un largo tiempo en Tres Porteñas y Alto Chapanay , causando daños severos en quintas con frutales, chacras y viñedos.

La tormenta dejó daños graves en Tres Porteñas y Chapanay.

También hubo otra celda que tocó El Ramblón , pero esa zona no está tan cultivada y los daños fueron menores, además de que el granizo cayó más raleado.

También se produjo caída de granizo en Alto Verde, pero en menor cantidad.

Según un relevamiento del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, estos fueron los daños en la zona más afectada:

Zona Alto Chapanay y Tres Porteñas

2500 hectáreas con daños de 50 % a 100 %;

4000 hectáreas con daños de entre 0% y 50%;

Zona Buen Orden, Alto Verde y El Ramblon

500 hectáreas con daños de más de 50 % (El Ramblon);

2000 hectáreas con daños menores a 50 %. (Buen Orden y Alto Verde)

granizo 4 La tormenta dejó daños graves en Tres Porteñas y Chapanay.

granizo 5 La tormenta dejó daños graves en Tres Porteñas y Chapanay.

granizo 6 La tormenta dejó daños graves en Tres Porteñas y Chapanay.

granizo 8