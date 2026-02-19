El ranking de las mejores líneas de colectivo, según los mendocinos: qué valoran

Los usuarios del transporte público de pasajeros de Mendoza ponen en valor determinados aspectos del servicio local y en función de esto , puede confeccionarse un ránking de las líneas que consideran con mejor prestación.

El dato se desprende de la última Encuesta de Calidad del Transporte Público de la provincia de Mendoza , que incluyó consultas en el Área Metropolitana del Gran Mendoza y también en cuanto a los servicios de media y larga distancia provincial.

En el abordaje, realizado por el Ente de Movilidad Provincial (EMOP) y la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), más de 7 de cada 10 usuarios consideraron como bueno o muy bueno el servicio.

Concretamente, 71,4% de los usuarios del transporte público, tanto de corta, media, como de larga distancia, califican como buenos o muy buenos los distintos

Qué valoran los mendocinos del transporte público

Los aspectos con los que los usuarios se manifestaron menos conformes son: precio del pasaje, seguridad de las paradas y la iluminación de las

paradas. No es un tema menor: entre los picos de consumo se encuentran temprano en la mañana y al atardecer (entre las 7 u 8 y luego a las 18) que, sobre todo en invierno, es un horario que no suele tener luz solar. Otro dato que se desprende es que más de 70% de los viajes se realizan para trasladarse hacia y desde el trabajo.

En cuanto al precio, el pasaje aumentó a $1.400 desde el 1 de enero y con ello acumuló un incremento de 65% en un año, más del doble de la inflación.

En tanto, los aspectos que más valoran del servicio local son: puntualidad, duración del viaje, información sobre recorridos, sobre horarios y paradas, la ubicación de las paradas y su señalización. Hay que mencionar que la aplicación MendoTran influye radicalmente en el acceso a esta información, ofreciendo datos en tiempo real, algo con lo que no cuentan todas las provincias. En el relevamiento, 86,4% dijo usar este recurso.

La importancia de un buen servicio para los pasajeros

"El servicio de la aplicación está bueno, fui a dos provincias donde no hay algo así, pero si bien es certero el dato de la hora a la que pasaría el asunto está en que hay líneas que lo modifican en el momento, comienzan a atrasarse entonces es igualmente difícil planificar el trasbordo", comentó Lorena. Agregó que justamente por eso, a veces no las elige porque termina llegando tarde a trabajar a o sus compromisos.

Para Valentina, el Metrotranvía (100) es una gran opción: "Vas cómodo, respeta el horario y va rápido hasta el centro, en cambio, hay algunas líneas de colectivo que no lo respetan tanto, dan muchas vueltas, hay horarios de mucha espera o no tienen las unidades adecuadamente limpias", apuntó.

“El transporte público cumple un rol fundamental en la dinámica diaria de todas las regiones de la provincia de Mendoza. Su correcto funcionamiento impacta directamente en la calidad de vida de los usuarios, siendo uno de los servicios esenciales que facilita la movilidad urbana y rural”, resalta el informe. “Evaluar la satisfacción de los pasajeros permite obtener información clave tanto para los organismos gubernamentales encargados de regular el sistema, como para las empresas concesionarias, que pueden tomar decisiones basadas en las necesidades y percepciones de quienes utilizan el servicio”, sustentan. La muestra incluyó usuarios de 16 años y más.

El ranking de las mejores lineas de colectivos según los usuarios

Con el objetivo de obtener un indicador que permita comparar el desempeño de los distintos Grupos en cuanto a la opinión de los usuarios, se construyó un índice que resume la calificación obtenida en 9 ítems seleccionados:

frecuencia con la que pasa

puntualidad con la que pasa

comodidad con la que viaja

duración del viaje

estado de limpieza de la unidades

accesibilidad física de las unidades

forma de conducir de los choferes

información disponible sobre los recorridos

información disponible sobre los horarios

Con este índice se ordenó el desempeño de los grupos desde la mayor calificación a la menor calificación obtenida. En el análisis general de los ítems seleccionados, el Grupo 100 presenta el mejor desempeño respecto a los ítems mencionados, posición que ocupó en el informe del 2022. En segundo lugar, se encuentra el Grupo 400 que ascendió desde la cuarta posición respecto al 2022. En tercer lugar, quedó el Grupo 900, el cual ascendió desde la quinta posición respecto al 2022. El Grupo 500 ocupa el noveno lugar, misma posición que en 2022.