A 50 años del golpe militar: comenzó la marcha multitudinaria por el centro de Mendoza

Hay fechas que no pasan, que no se olvidan y que deben ser recordadas por y para siempre . Una de ellas es el 24 de marzo , jornada en que se conmemora y se marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina.

A 50 años, "Nunca más": los mensajes del arco político mendocino y una demora que llamó la atención

La provocadora frase que dijo Hebe Casado por el 50° aniversario del último golpe militar

Este martes tuvo lugar una nueva movilización por la etapa más oscura de nuestra historia . En este aniversario por los 50 años del golpe militar , los organismos de derechos humanos, gremios, estudiantes de la UNCuyo , agrupaciones política y mendocinos en general alzaron su pedido de justicia con una convocatoria masiva por las calles de la Ciudad.

Las actividades, que comenzaron el sábado con una carpa que se instaló en Plaza Independencia y contó con intervenciones temáticas y artísticas, continuó el pasado lunes, con una vigilia en el Espacio para la Memoria exD2, marcando un fin de semana cargado antes de la marcha de este martes.

Embed - A 50 años del golpe. Crónica y testimonios de la etapa más oscura del país

Durante los días siguientes, seguirán los actos por los 50 años del golpe de Estado a Maria Estela Martínez de Perón , con sede en las diferentes universidades de la UNCuyo .

Este miércoles se colocarán placas homenajes a Alfredo Manrique y Bonoso Pérez Lara , en la Facultad de Ciencias Ecónomicas, casa de estudios de la que formaron parte hasta su desaparición. También habrá muestras de arte en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Multitudinaria marcha por las calles del centro de Mendoza a 50 años del golpe militar.

Multitudinaria marcha en Mendoza a 50 años del golpe militar.

Multitudinaria marcha en las calles del centro de Mendoza a 50 años del golpe militar.

Multitudinaria marcha en Mendoza a 50 años del golpe militar.

Multitudinaria marcha en las calles del centro de Mendoza a 50 años del golpe militar.

Multitudinaria marcha en Mendoza a 50 años del golpe militar.

El jueves, en tanto, se llevará adelante un conversatorio por los 50 años del Golpe de Estado de 1976 y se presentará el libro "Historia de complejidad bajo la lupa", de Adriana García.

image Mendoza marchó a 50 años del golpe militar. Web

Miles de mendocinos marcharon hasta Casa de Gobierno

Reunidos en calle Garibaldi, el recorrido comenzó en Avenida San Martín con dirección al norte hasta calle General Espejo y luego se desvió por Avenida España con dirección al Sur, hasta llegar a la Casa de Gobierno. Hubo dos cuadras de personas, sin presencia ni referentes dirigentes políticos.

Por otro lado, la organización dio a conocer que el orden de la marcha contará con los organismos de derechos humanos a la cabeza, NIETES + Columna de Juventudes, Organizaciones sociales (encabezado por Asambleas por el agua), organizaciones gremiales y organizaciones con finalidades políticas.

Multitudinaria marcha en Mendoza a 50 años del golpe militar. Multitudinaria marcha por las calles del centro de Mendoza a 50 años del golpe militar. Ramiro Gómez / Los Andes

Multitudinaria marcha en Mendoza a 50 años del golpe militar. Multitudinaria marcha por las calles del centro de Mendoza a 50 años del golpe militar. Ramiro Gómez / Los Andes

Multitudinaria marcha en Mendoza a 50 años del golpe militar. Multitudinaria marcha por las calles del centro de Mendoza a 50 años del golpe militar. Ramiro Gómez / Los Andes

Multitudinaria marcha en Mendoza a 50 años del golpe militar. Multitudinaria marcha en las calles del centro de Mendoza a 50 años del golpe militar. Ramiro Gómez / Los Andes

Al inicio del recorrido, también hubo lugar para intervenciones artísticas, con la ausencia de autoridades de la provincia, que seguirán de cerca todo lo que ocurra en la caminata hasta la sede central del Poder Ejecutivo.

Pasada las 20 horas, las calles afectadas por la marcha comenzaron a transitarse con normalidad, terminando con las que rodean a la Casa de Gobierno.