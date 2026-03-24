Malargüe avanza con su plan de ordenamiento territorial y Mendoza queda a un paso del 100% de cobertura

El Gobierno de Mendoza avanza en la política de ordenamiento territorial y quedó a un paso de completar la cobertura total en la provincia. A través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial , el departamento de Malargüe formalizó el llamado a audiencia pública para su Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) .

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La jornada de participación pública se llevará adelante el miércoles 29 de abril a las 19.30 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus.

Con este avance, solo resta La Paz para alcanzar los 18 departamentos con planes aprobados. En ese distrito del Este , los equipos técnicos del municipio y la provincia continúan trabajando en la elaboración del documento.

El proceso para el PMOT de Malargüe demandó más de dos años de trabajo técnico con acompañamiento de la Dirección de Planificación Territorial . De hecho el año pasado tuvo varias idas y vueltas con reparos políticos y empresarios sobre el proyecto inicial del intendente Celso Jaque , en lo que respecta a las áreas de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).

“Esta propuesta, que sustenta sus bases en el crecimiento sostenible del territorio, es la que ahora será sometida a la participación de la ciudadanía durante la audiencia pública», explicó el director de Planificación Territorial, Matías Dalla Torre .

El plan no solo regula la expansión urbana, sino que incorpora de manera estratégica el desarrollo de hidrocarburos no convencionales y la actividad minera, con eje en la resiliencia climática y el hábitat, informaron desde el Ejecutivo provincial.

El funcionario también señaló que el proceso atravesó demoras vinculadas al impulso minero en el departamento, pero destacó que tras el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio se logró una propuesta alineada a la Ley 8051 y al Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT).

Cobertura casi total en la provincia

Desde la sanción de la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, Mendoza avanzó en la planificación del uso del territorio. La aprobación de los planes municipales permite a los gobiernos locales ordenar el crecimiento urbano, proteger zonas productivas y regular áreas sensibles como el piedemonte y el secano.

Actualmente, el estado de situación por regiones es el siguiente:

Gran Mendoza : 100% aprobado ( Capital, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo y Maipú ).

: 100% aprobado ( ). Zona Este : 80% aprobado ( San Martín, Junín, Rivadavia y Santa Rosa ), con La Paz en proceso final.

: 80% aprobado ( ), con en proceso final. Valle de Uco : 100% aprobado ( Tunuyán, Tupungato y San Carlos ).

: 100% aprobado ( ). Zona Sur: San Rafael y General Alvear ya cuentan con planes vigentes, mientras que Malargüe avanza en la instancia de audiencia pública.

La instancia clave: participación ciudadana

La audiencia pública es el paso previo a la aprobación definitiva del plan. En esa instancia, vecinos, organizaciones y sectores productivos podrán realizar aportes al documento técnico.

Una vez superado ese proceso, el PMOT será elevado al Concejo Deliberante para su sanción, lo que permitirá dotar a Malargüe de una herramienta de planificación a largo plazo.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la reactivación de esta política apunta a consolidar un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico con cuidado ambiental y previsibilidad en el uso del suelo.