El primer trimestre de 2023 tuvo el mayor registro de muertes en siniestros viales de los últimos 4 años

Durante los tres primeros meses del año fallecieron 32 personas en siniestros viales en Mendoza, casi la mitad durante febrero.

Es el mayor registro de los últimos 4 años para este periodo. Habían sido 26 entre enero y marzo de 2022, 27 en 2021 y 20 en 2020 (desde el 20 de marzo se declaró el aislamiento por la pandemia), según datos del Ministerio de Seguridad de la provincia.

El comisario inspector Javier Lopez, subjefe de la Policía Vial, dijo que este verano hubo mucho tránsito en diversos horarios. Señaló que hubo mucho turismo que se movió en vehículo particular y que hubo diversos eventos de tipo artístico, deportivos y de otra índole que movilizaron personas. Esto se expresó en más cantidad de siniestros aunque destacó que el hecho de que las personas se trasladen no debería implicar que haya incidentes de tránsito.

Febrero se llevó el puesto más lúgubre: concentró casi la mitad de los fallecidos en el trimestre. Fueron 7 en enero, 15 en febrero y 10 en marzo.

Justamente, como prueba del impacto de la movilidad puede señalarse el caso del fin de semana largo por Carnaval cuando sólo entre sábado y lunes por la mañana murieron 8 personas.

Este último trimestre 56% de los fallecidos eran conductores, en proporciones iguales (28%) de auto y de motos. Además, 19% eran acompañantes de autos, 13% peatones, 9% ciclistas y 3% acompañantes de motos.

Manejo irresponsable

El comisario señaló que la mayor parte de los siniestros sucede por manejo irresponsable de los conductores y de hecho destacó que la mayoría es con la participación de un solo vehículo. “Hay imprudencia y falta de conciencia a la hora de manejar”, subrayó. Y agregó: “Después de la pandemia veo que la gente está muy nerviosa, más acelerada, intranquila, reacia a ser controlada, a veces está en rojo el semáforo e igual tocan bocina para que pases”.

Explicó que hasta hace un tiempo elaboraban una especie de mapa donde podían identificar zonas de mayor ocurrencia de incidentes. A partir de esto podían determinarse los factores que influían como visibilidad, estado de las calles, presencia de semáforo o condiciones de manejo por mencionar algunas.

Sin embargo, remarcó que en el último tiempo ya no observan esto, no hay un patrón ni zonas de mayor riesgo. Por el contrario, los siniestros suceden en lugares hasta impensados y donde no pareciera haber riesgos. Justamente esto sustenta en gran medida el impacto de las conductas individuales en la ocurrencia de los incidentes.

“Antes los hechos sucedían siempre en lugares específicos, ahora son hechos aislados (...) ya no son específicos de una zona sino que empezaron a verse en lugares donde no ocurrían antes como dentro de un barrio, en pleno centro, que un ciclista se engancha a un colectivo, calles internas, en ruta 40 donde la circulación no es tan alta”, detalló.

Este y otros factores han llevado a disponer que además de la instalación de puestos de control fijos de la policía se implementen otros móviles. De hecho, manifestó que en la detección de alcoholemia elevada tienen mejores resultados los segundos.

Otro aspecto que observan es que al acercarse a un control policial los conductores bajan la velocidad pero tras hacerlo, vuelven a incrementarla. Otro tanto sucede con el uso del celular que dijo que se sigue usando durante el manejo.

Esto pese a que hay normativa vigente que estipula multas por esta acción.

“Ahora hay distintos factores ponderantes en distintos lugares por lo cual se han implementado más allá de los puestos fijos, otros móviles”, destacó.

“Nos encontramos con situaciones en que los conductores pasan a los motoristas (policía) en doble línea amarilla creo que hay un factor de inconsciencia aumentada (...) el uso del celular es uno de los grandes factores, no es que solo atienden llamadas urgentes se ve en las redes sociales que se filman manejando, se ponen a escribir textos o se ponen a ver Youtube o TikTok mientras manejan, esto se está viendo y se han incrementado las multas por esta causa”, detalló.

Mencionó el caso de los grupos que se han conformado en las redes en los que se advierte dónde están los puestos policiales.

“Hay personas de entre 18 y 35 años que intentan todo el tiempo evadir las normas, son los que más infracciones cometen”, afirmó.

También mencionó que hay padres que llevan a sus bebés recién nacidos con sus cinturones de seguridad abrochados a su pecho, “dicen que desconocen las normas pero tienen licencia de conducir”, advirtió.

De todas formas reconoció: “Hay conciencia en una parte de la sociedad pero no es toda la sociedad. Contó que hay muchos vuelcos de vehículos, generalmente muertos en solitario, de autos y motos. “El que va en una moto es más propenso a fallecer porque el paragolpe es la cabeza”, apuntó.

Mencionó que hay colisionados con árboles, vehículos que han caído solos en canales, “cuando un auto pasa la doble línea amarilla y colisionó de frente con otro vehículo no deja de ser imprudencia”, remarcó.

En alza

A nivel nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial aún no tiene cerrados los datos del último trimestre.

El año pasado, según un informe publicado por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, los accidentes de tránsito alcanzaron los niveles prepandemia y volvieron a ubicarse por encima de los 6000 muertos. En 2022, 6184 personas fallecieron a raíz de siniestros viales en el país. El reporte se basa en estadísticas de fuentes municipales y policiales, entre otras.

El dato representa un aumento de casi un 4% respecto a los números de 2021 y retorna a los niveles previos a la pandemia. Mientras que las muertes ocurridas en 2022 fueron 6.184, en 2019 -el año previo a la crisis sanitaria- fueron 6.627.

Según el informe, Mendoza fue la quinta provincia con menor tasa de muertes en siniestros viales del país por cada 100.000 habitantes. Llegó a 11,53, por encima de CABA, Tierra del Fuego, Córdoba y Buenos Aires.

De todas formas, Mendoza se encuentra en el nivel más bajo de siniestralidad vial fatal, es decir hechos en los que se producen muertes.

La Dirección de Estadística Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) elabora los datos de las jurisdicciones y en este sentido contempla, tres segmentos: provincias con mayor siniestralidad fatal, siniestralidad moderada pero estable, y menor siniestralidad fatal. Mendoza se encuentra en este último grupo junto a Río Negro, Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, CABA y Tierra del Fuego.