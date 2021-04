El Presidente se contagió de Covid a un mes de ser vacunado: ¿Por qué?, ¿Cuánto dura la inmunidad?

El presidente Alberto Fernández dio a conocer su contagio de COVID-19 este sábado pasada la medianoche, pese a haber recibido la Sputnik V, formulada con dos adenovirus diferentes. Y si bien aún resta saber el resultado del test PCR, bastó el anuncio del mandatario para que se abriera el debate sobre la efectividad de la vacuna para evitar contagios.

Desde el entorno presidencial se puso especial énfasis en remarcar que tanto la vacuna que recibió Fernández -la Sputnik V - como el resto de la población , “su eficacia es principalmente contra la gravedad de la enfermedad, bajando la mortalidad. No son un escudo para no contagiarse, sino que se transita la enfermedad de una manera leve, como ocurre con la gripe. La vacuna no falló, sino que hace que el tránsito sea leve o moderado y que la mortalidad se mantenga en niveles de bajos a nulos”.

Fernández en el día de su cumpleaños por la tarde sintió primero dolor de cabeza, y luego tuvo fiebre -37.5-, cansancio y abatimiento; lo que disparó rápidamente la consulta con su médico personal, el doctor Federico Saavedra. Pero, en su calidad de vacunado, aseguran que cursará la enfermedad por COVID-19 como una afección leve y está protegido de una eventual internación, y sobre todo que se convierta en un paciente severo o que requiera tratamientos intensivos.

¿Aunque estemos vacunados, igual contagiamos?

Para el infectólogo argentino y experto en vacunas, Roberto Debbag, “los casos de infección tras vacunación son poco frecuentes pero ocurren. Puede ocurrir después de la primera dosis o después de la segunda. De esta manera, se vuelve fundamental el cuidado post vacuna con distancia social y mascarilla”, explicó a Infobae.

Las vacunas pueden provocar dos tipos principales de inmunidad. Por un lado, la “inmunidad efectiva”, que puede evitar que un patógeno cause una enfermedad grave, pero no puede evitar que ingrese al cuerpo o haga más copias de sí mismo. Y por el otro, la inmunidad esterilizante, que sí puede impedir la infección e incluso prevenir casos asintomáticos. Lo ideal es que una vacuna logre producir inmunidad esterilizante.

Por su parte, el médico infectólogo Eduardo López aseguró que “todo va a depender de la cantidad de dosis de una vacuna que se haya dado una persona, del tipo específico de vacuna y de la cantidad de días que hayan pasado desde la aplicación. Si te das la vacuna hoy, los primeros catorce días te podés contagiar porque todavía no tenés anticuerpos. La eficacia de la Sputnik V, por ejemplo, empieza después de los diez días. En los estudios, la vacuna de AstraZeneca después de la primera dosis, en las primeras cuatro semanas demostró no tener más del 50% de eficacia. Incluso luego de la segunda dosis, no supera el 70%”.

“La vacuna protege contra las formas graves de la enfermedad. No evita al 100% el contagio. Por eso decimos que la vacuna es un elemento más de la protección contra el virus y debemos seguir cuidándonos”, manifestó consultado por este medio el infectólogo Lautaro de Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.