El nuevo trabajo del papá de Jésica Cirio: vende figuritas del mundial con sobreprecios

El padre de Jésica Cirio contó que para subsistir vende figuritas del mundial de Qatar. Además, Horacio se quejó de la falta de paquetes ya que hoy por hoy es su principal sostén económico. “Estoy bien y la voy llevando, lo mío es el día a día, siempre con mi mujer peleándola y aparecen alguna cosita para seguir manejándose”, explicó el hombre en los medios.

“Ahora está el furor de las figuritas del Mundial y estoy vendiendo. Es el día a día y todo sirve”, agregó Horacio en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre.

Horacio, el papá de Jésica Cirio vende figuritas del Mundial para subsistir.

Además, Cirio contó que su hijo “no se enganchó con eso, en mi época era un loco de las figuritas, me compraba cajas en esa época, jugábamos en la escuela y eran otro tipo de figuritas más de cartón. Antes las juntaba de pequeño y ahora las vendo”.

Horacio Cirio vende las figuritas del Mundial más caras

Horacio Cirio se refirió a la venta de figuritas del Mundial: “Es algo diferente y emocionante para mí porque me lleva a esa época, uno lo ve diferente y está bueno, te lleva a la niñez lo que me pasó, intercambiábamos en el colegio y tiene mucha repercusión el tema, hay mucha gente afligida que no consigue figuritas”.

Figuritas del mundial (Pedro Castillo / La Voz)

Por otro lado, el hombre se quejó: “No hay figuritas, los que fabrican figuritas deberían prever y hacer funcionar la maquina día y noche para abastecer, pero bueno, qué se yo, cada paquete lo vendo a 200 pesos”.

“Ahora no me quedaron más por el momento y no me avisaron que me iban a traer, se las vendí a conocidos que tengo de grupo de WhatsApp con gente amiga y del barrio, no andaba por la calle vendiendo”, cerró Cirio.

