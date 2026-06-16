El monumento "Santa Madre" en Rivadavia sigue paralizado y hay acusaciones cruzadas entre el Municipio y la Cooperativa

La construcción del monumento a la Santa Madre en la rotonda de la doble vía de Rivadavia volvió a quedar en el centro de una controversia pública. Esta vez, el cruce de declaraciones enfrenta directamente a la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia y al Municipio, dos actores que aseguran respaldar la obra, pero que discrepan sobre quién tiene la responsabilidad de que el proyecto siga sin ejecutarse.

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La discusión reabre un debate que se mantiene vigente desde mediados de 2025, cuando comenzó a impulsarse la idea de levantar una estructura monumental en la rotonda ubicada en la intersección de la Doble Vía del Este y calle Falucho . La propuesta, inicialmente denominada "Virgen Madre" y luego rebautizada como "Santa Madre" , fue presentada como una iniciativa f inanciada íntegramente con aportes privados y respaldada por vecinos, empresarios y entidades intermedias .

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia sostuvo que los recursos económicos para ejecutar la obra ya están disponibles, que el proyecto técnico se encuentra desarrollado y que existe voluntad de distintos sectores para concretarlo.

Santa Madre: recrudece la disputa en Rivadavia entre la Cooperativa y el Municipio por el monumento de la doble vía.

Según la entidad, el principal obstáculo es una decisión pendiente por parte del Municipio. "La comunidad ya hizo su parte. Confiamos en que el Municipio pronto pueda completar la suya" , señala el documento.

La Cooperativa sostiene que Vialidad Provincial habría ofrecido sin costo el espacio necesario para emplazar el monumento, pero que esa donación aún no fue aceptada por las autoridades municipales. Además, recuerda que una iniciativa vinculada al proyecto fue vetada anteriormente por el Ejecutivo local.

Desde ese sector consideran que la obra representa una oportunidad para fortalecer la identidad urbana de Rivadavia y afirman contar con apoyo institucional y ciudadano suficiente para avanzar.

La respuesta del Municipio

La reacción del gobierno municipal no tardó en llegar. A través de un comunicado oficial titulado "El Municipio apoya la obra, pero con la verdad y sin hacer política con la fe", la comuna rechazó los cuestionamientos y aseguró que la información difundida por la Cooperativa es incorrecta.

Desde el Ejecutivo señalaron que la obra es de carácter privado y que el terreno pertenece a Vialidad Provincial, por lo que sostienen que la Municipalidad no tiene competencia legal para impedir su ejecución.

"Estamos completamente a favor de la construcción de la obra y de todo proyecto que embellezca a Rivadavia", afirmaron.

La comuna agregó que su participación se limitará a controlar el desarrollo de los trabajos como cualquier otra obra privada y a suscribir un convenio para el mantenimiento posterior del espacio una vez finalizada la construcción.

Además, el Municipio cuestionó la utilización de canales institucionales para difundir acusaciones y acusó a la Cooperativa de realizar un uso político de una figura religiosa.

rivadavia 1 Santa Madre: recrudece la disputa en Rivadavia entre la Cooperativa y el Municipio por el monumento de la doble vía.

Rivadavia 2 Santa Madre: recrudece la disputa en Rivadavia entre la Cooperativa y el Municipio por el monumento de la doble vía.

Dos interpretaciones sobre el mismo proyecto

La polémica expone dos interpretaciones contrapuestas sobre el estado administrativo de la iniciativa.

Por un lado, la Cooperativa insiste en que existe una decisión pendiente del Municipio vinculada a la aceptación formal del terreno y a la superación de obstáculos políticos que, a su entender, han demorado el comienzo de la obra.

Por otro, la Municipalidad sostiene que la donación del terreno no constituye una condición indispensable para iniciar los trabajos y que toda autorización depende exclusivamente de los propietarios del proyecto y de Vialidad Provincial.

La diferencia no es menor: mientras una parte afirma que el proyecto está detenido por una falta de definición política, la otra asegura que nada impide que los promotores privados avancen con los trámites correspondientes.

Un debate que trasciende la obra

El conflicto se produce después de una peregrinación realizada en la misma rotonda por grupos de fieles que respaldan el monumento. Durante esa convocatoria se rezó el Rosario y varios referentes reclamaron públicamente una definición favorable de las autoridades.

La discusión también se ha trasladado al terreno político e institucional. Quienes apoyan la iniciativa sostienen que existen más de 10.000 firmas de adhesión y consideran que el monumento se convertiría en un símbolo distintivo del ingreso a Rivadavia. En cambio, desde el Municipio insisten en que el debate debe desarrollarse con información precisa y evitando atribuir responsabilidades que, según afirman, no le corresponden.

Mientras tanto, la rotonda de la doble vía continúa siendo el escenario de una obra que todavía no comienza, pero que ya se ha convertido en uno de los temas de mayor discusión pública en el departamento. El proyecto cuenta con financiamiento, respaldo social y apoyo declarado tanto de sus impulsores como del Municipio. Sin embargo, las diferencias sobre quién debe dar el próximo paso mantienen la iniciativa en un punto de incertidumbre.