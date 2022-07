Jésica Cirio incendió Instagram posando en ropa interior desde la cama

La conductora de La peña de Morfi, no deja de deslumbrar a todos en Instagram. Jésica Cirio sabe cómo compartir con sus seguidores lo mejor de sus contenidos en diferentes posteos.

En esta oportunidad, la también modelo se animó a más posando en ropa interior desde la cama. Con un conjunto de dos partes negro, escribió para acompañar la foto: “¿Nos sentimos complacientes con nuestro cuerpo? Aclaro! No hay un estándar de belleza, para muchos puedo estar muy flaca o muy gorda; musculosa o sin masa muscular, etc.”.

Jesica Cirio posó desde la cama con ropa interior negra

Y continúo: “Lo importante es que te sientas cómoda con vos misma y que hagas cosas para darle cariño a tu cuerpo y alma! Cuentenme que hacen para cuidar su cuerpo”.

Jésica Cirio desmintió los rumores sobre la interna en La peña de Morfi.

El supuesto conflicto entre los conductores de La peña de Morfi sigue dando que hablar, es así que nuevamente en Socios del espectáculo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich pusieron el ojo en las promociones del programa, en las cuales se anuncia a Jésica Cirio solo con su nombre, a diferencia de los meses previos.

En tanto, la panelista Mariana Brey contó al aire que pudo comunicarse con Jésica y que le mencionó la buena relación con el conductor del ciclo: “Me cuenta detalles de su relación con Jey Mammon, una relación profunda que tiene, de mucha amistad. Me cuenta ‘Anoche hablamos hasta tarde con Jey. Me mato de risa con él. La Peña es como mi casa y Telefe ni te digo’”.

Jey Mammón se embarcó en la conducción de Morfi junto a Jesica Cirio.

“Dice que Jey Mammon se sumó a la peña con amor y respeto. Dice: ‘De verdad lo digo. Él es muy dulce conmigo y todo el equipo lo es’”, leyó Brey.

“Ella dice que no le molesta que hayan sacado su apellido, como la teoría de Karina, pero evidentemente hay alguien que le dijo ‘pará, pará, reaccioná un poco’. Dice: ‘Realmente me gusta más sólo Jésica’”, concluyó Mariana.