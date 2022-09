Jésica Cirio posó con un conjunto calado que marcó bien sus curvas tan deseada

Jésica Cirio se lució de espalda a la cámara para sus seguidores en ropa interior, en medio de los rumores de crisis interna en La Peña de Morfi. La modelo se vistió con un conjunto color negro que destacó su espectacular figura.

Jésica Cirio conduce La Peña de Morfi (Telefe). Luego de la perdida de su compañero de programa y amigo, Gerardo Rozín, la modelo se adaptó al nuevo conductor, Jey Mammon, y el ciclo continúa siendo el éxito de todos los domingos.

A la vez que se destaca como conductora, la modelo trabaja con sus redes. Postea casi todos los días fotos y videos de sus entrenamientos o de las marcas que ella promociona, sobre todo de lencería.

Se volvió una influencer de lo fitness, por ejemplo, suele mostrar que es fanática de la zumba.

También en su perfil de Instagram, la modelo comparte tips de alimentación y de cuidado del cuerpo, a la vez que enseña su vida en familia con su esposo Martín Insaurralde y su hija Chloé.

Pero esta vez, Cirio le preguntó a sus followers cuál es el contenido que más les gusta. Y con sus fotografías demostró que sabía la respuesta: el más sensual de todos.

Jésica Cirio enamoró a todos con sus poses en Instagram

“Martes total black. Quiero que me digan que tipo de contenido quieren que les suba: Recetas, gym, moda, makeup, motivacion. Los leo”, escribió en su perfil de Instagram, junto a tres fotos sensuales.

En las postales, Jésica posó de espaldas en ropa interior que enamoró a todos.

Jésica Cirio es de las mujeres más bellas y más seguidas en el país

Jésica Cirio mostró su atributo más aclamado en Instagram

Jey Mammón reavivó las internas en La Peña de Morfi: “Pase de factura”

Jey Mammón volvió a hablar de las internas en La Peña de Morfi con un polémico comentario. A semanas de que se instalaran los rumores de su supuesta mala relación con Cirio, el conductor ironizó sobre el tema.

En una de las últimas emisiones de La Peña de Morfi, Jey mostró su disgusto sobre los rumores que surgieron. Mientras el humorista Luis Rubio recomendaba algunas actividades para hacer con niños durante el receso de invierno, Mammón lo frenó por un juego con frutas que no le gustó.

Jey Mammón se embarcó en la conducción de Morfi junto a Jesica Cirio.

“No se juega con la comida, Elvio. Entiendo que lo tenga todo preparado, pero 10 veces le dijimos que no se juega con la comida”, dijo el conductor con humor. “Usted me embarra la cancha”, contestó el humorista y Mammón agregó: “Como conductor tengo que bajar línea”.

Rubio cambió el juego a uno con medias. “Este no es sobre comida, Mammón. Imagino que con este lo dejé satisfecho”, disparó el humorista. “Perdón, ‘¿es un pase de factura? Nos van a levantar los portales. Van a poner ‘hay fricción con Elvio’, ‘se pelea con el tótem’. Hay rumores”, bromeó Jey.

Jésica Cirio desmintió los rumores sobre la interna en La Peña de Morfi

En Socios del Espectáculo, hablaron sobre los rumores de crisis interna en el ciclo de Telefe. “En mayo, la promo decía ‘La Peña de Mofi, con la conducción de Jey Mammon, junto a Jésica Cirio’. Esas eran las primeras promociones. Hoy se promociona de otra forma”, mencionó Lussich, que especuló diciendo que “se le está bajando el precio” a la modelo con respecto a Jey Mammon.

“En la nueva gestión, con Jey, se habló del nuevo protagonismo de Jésica, merecido y ganado. Ella empezó a llevar la delantera y, según críticos, a Jey Mammon se lo vio desdibujado”, agregó el conductor antes de que Mariana Brey obtuviera la palabra exclusiva de la modelo.

La panelista Mariana Brey contó al aire que pudo comunicarse con Jésica y que le mencionó la buena relación con el conductor del ciclo: “Me cuenta detalles de su relación con Jey Mammon, una relación profunda que tiene, de mucha amistad. Me cuenta ‘Anoche hablamos hasta tarde con Jey. Me mato de risa con él. La Peña es como mi casa y Telefe ni te digo’”.

“Dice que Jey Mammon se sumó a la peña con amor y respeto. Dice: ‘De verdad lo digo. Él es muy dulce conmigo y todo el equipo lo es’”, leyó Brey.

Jesica Cirio, desde la cama con ropa interior negra

Jésica Cirio

La foto de Jésica Cirio con la bikini negra en el spa.

Jesica Cirio, con un conjunto de ropa interior gris con bordes de encaje blancos.

Jesica Cirio y el descuido no apto para menores en los Martín Fierro, que fue noticia hace más de un mes

Jésica Cirio