Jesica Cirio desafió al invierno con lencería de encaje

Jesica Cirio cautiva a todos los usuarios de Instagram con fotografías que son un fuego. Revela mucha piel y comparte conjuntos que marcan tendencia y que sus seguidores imitan tanto para ir al gym como para salir a divertirse a un evento.

A la modelo la siguen 3.3 millones de personas quienes le regalan Me Gusta y le dejan comentarios halagadores por su sex appeal. Ella comparte consejos, bailes, paseos familiares y todo encanta.

Pero en las publicaciones que más reacciones gana es en las que sale con poca ropa o en traje de baño, donde sus curvas en primeros planos hacen suspirar. Como ahora que posó con un conjunto de ropa interior negra de la marca Cocot de la cual es embajadora.

Jésica Cirio posó con lencería y volvió locos a todos

Jesica se paró frente a la cámara de frente y de espaldas para así mostrar lo bella que es la lencería. “Poniéndole un poco de power a este día de frío!”, escribió como epígrafe.

“Diosa total”, “Flor de power”, “te pasaste, lo hermosa que sos Jessica”, “que tengas un buen día”, “Que divina que estas mi amor”, “Que mujer más linda”, “sos y estas increíble”.

Jésica Cirio habló de su percance no apto para menores en los Martín Fierro

Luego de viralizarse su percance hot al pasar a recibir un Martin Fierro en la entrega del 2022, se conoció una nota que dio Jesica Cirio minutos después del inconveniente. La modelo soltó: “Nunca me enteré ¡Es un papelón!”.

Tras haber recibido el premio a mejor programa musical con ‘La Peña de Morfi’, Jesica Cirio dio una entrevista para Intrusos, minutos después de pasar a recibir la estatuilla. La modelo fue tendencia en todas las redes sociales por su desliz al bajársele el escote del vestido y que se le vio una lola casi entera.

El notero del programa de Flor de la V le contó lo que se había visto en pantalla mientras recibían el premio. La reacción de la modelo fue de total sorpresa: “¡No me digas! ¡No lo puedo creer! Me acabo de enterar recién. Nunca me enteré”.

“A mí me dijeron ‘acomodate’ pero pensé que era porque se me estaba bajando. Nunca me percaté que ya se me había bajado. Me acabo de enterar. ¡Es un papelón!”, expresó.

El look al estilo Barbie que lució Jesica Cirio.

