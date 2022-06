La filosa respuesta de Tamara Baez a una chica que le criticó sus dientes

Tamara Baez es blanco permanente de las críticas en las redes. Que si se operó, que no, que sus uñas, en fin, las críticas se multiplican y ella se cansó. Desde hace un tiempo, la mujer de L-Gante y mamá de Jamaica comenzó a responder las críticas y en las últimas horas lo volvió a hacer.

Belu es una usuaria de Facebook que subió capturas de la cuenta de Instagram de Tamara y escribió: “Posta, la mujer de LGante tiene los dientes así” junto a una serie de emojis con carita sorprendida. Al mejor estilo “hold my beer”, Tamara se despachó contra Belu.

la respuesta de la mijer de L-Gante a las críticas por sus dientes

“Hablemos de Belu che, que parece que es perfecta jajaj. Si tengo los dientes así y estoy en tratamiento para ponerme brackets. Y los muestro porque no incomoda, Yo me arreglo los dientes pero vos ya no tenés arreglo haciendo esto así para que todos lo compartan y quieran reírse de mi. HAY QUE SER MÁS PIOLA ENTRE MUJERES! Todos los días están tratando de tirarme abajo con cosas así” escribió Tamara Baez en las historias de Instagram.

Ante el ataque de las y los seguidores de Tamara y L-Gante, Belu eliminó su posteo, pero el daño ya estaba hecho. Una constante que se repite, mujeres criticando mujeres.

Tamara responde a las críticas por sus dientes

“Ya borró la publicación mis chicas jaja tranquilas” escribió Tamara en otra historia de Instagram y añadió “Espero que se de cuenta que teniendo una hija no tiene que hacer estas cosas” sentenció la mujer de L-Gante.

Hace algunas días atrás, Tamara tuvo un duro cruce con Analía Franchin que se metió con las cejas y las uñas de la influencer.

Tamara se animó a engrosar sus cejas y muy feliz con su nuevo rostro, subió varias postales a las redes.”Les quiero contar que después de tanto tiempo me animé a hacerme las cejas. El efecto sombra es lo más”, escribió y también explicó que su intención era que su mirada tuviera un contorno definido.

Analía Franchín compartió una de las notas sobre el cambio de look de Tamara en sus historias, con una crítica a la joven. “Muñes, aunque sigan, Frada (Kahlo) hay una sola”, escribió Franchín. A lo que Tamara respondió tajante: “Y Tamara hay una sola. No entiendo por qué la señora sube esto”.

La mamá de Jamaica no se iba a quedar ahí y siguió disparando:“A esa edad póngase a jugar con los nietos. Salga de Instagram si lo va a usar para criticar no más jajaja”, agregó enojada la joven por la crítica que recibió de la panelista de Flor de Equipo.