Tamara Baéz volvió a retocarse la cara y se muestra más que segura en las redes

Tamara Báez y L-Gante disfrutan día a día lo que la vida les da y de lo que van ganando gracias a las composiciones del cantante de cumbia 420 y las publicidades que hace la joven en las redes sociales. Ella es súper activa en el mundo digital y ahora sorprendió con una nueva apariencia.

La joven de 22 años decidió hacerse un nuevo retoque estético y una vez finalizado compartió orgullosa el resultado pese que a varios no les gustó y la criticaron.

“Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos”, le recomendó Tamara hace un tiempo atrás a sus haters.

La madre de Jamaica supera los 460 mil seguidores en Instagram y además de mostrar las travesuras de su niña y las salidas extravagantes que hace con su pareja, se da el espacio para compartir material propio en los que posa muy atractiva y con lo que marca tendencia.

Esta vez, Báez “se animó” a engrosar sus cejas y muy feliz con su nuevo rostro, subió varias postales a las redes. “Les quiero contar que después de tanto tiempo me animé a hacerme las cejas. El efecto sombra es lo más”, escribió y también explicó que su intención era que su mirada tuviera un contorno definido.

Tamara Báez lució su nuevo rostro y está feliz

Muchos le dijeron que se parece a Frida Kahlo y ella siguió con el juego de mostrarse segura con lo que se hizo, de hecho, a la noche salió con L-Gante y se sacó un montón de selfies con fanáticos.

Las noches de limusina de Tamara Báez y L-Gante

El martes por la noche, la pareja disfrutó de una salida poco convencional para un día de semana. Tamara y L-Gante recorrieron boliches de la Zona Oeste y para no pasar desapercibidos, lo hicieron en una movilidad con la que resaltaban a kilómetros.

“Me pasó a buscar en una limusina”, compartió la madre de Jamaica y luego filmó varios videos de su recorrido y de los lujos que se dan en vida. Un primer plano de sus uñas largas, el interior del vehículo y los brindis con espumoso.

“Salí del baile y me estoy yendo en limousina”, compartió y se sinceró: “Necesitaba una salidita”.

Algo que repitió el jueves por la noche ya que alquilaron otra limusina y fueron al Obelisco a convocar gente y cantar. Allí los esperaban un montón de personas que quisieron sacarse fotos con ellos.

Tamara Báez lució su nuevo rostro y está feliz

Tamara Báez lució su nuevo rostro y está feliz

Tamara Báez lució su nuevo rostro y está feliz

Tamara Báez y L-Gante