Llegó el día. Esta noche, la Selección Argentina de fútbol debutará en el Mundial 2026 e iniciará la defensa de la copa que ganó hace poco menos de 4 años en Qatar 2022 . Todo un país estará expectante del partido que la Scaloneta disputará a partir de las 22 (hora argentina) en Kansas y contra Argelia . Y, por supuesto, ya hay cábalas, promesas y promociones .

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Por ejemplo, el centro de esquí y parque de nieve Los Puquios (ubicado a kilómetros de Puente del Inca y el complejo más cercano a la Ciudad de Mendoza ) ya anunció que el ingreso al predio será gratuito el miércoles 17 de junio si el equipo capitaneado por Leo Messi arranca la Copa del Mundo con un triunfo .

La iniciativa de Los Puquios se suma a otras tantas promociones y campañas que están activas y que ya son un clásico cada vez que se juega un mundial. Entre ellas sobresale también la app de delivery PedidosYa , que lanza -de forma exprés- descuentos y promociones por cada gol que se convierta en la copa (en cualquier partido).

Y ni hablar de los infaltables prodes . A aquellas versiones caseras y domésticas , se suma durante este mundial el de Mercado Pago . Además de la posibilidad de jugar torneos entre amigos y conocidos , la billetera virtual ofrece premios económicos generales de hasta 50.000 dólares .

El parque de nieve Los Puquios , situado a 185 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, inauguró su temporada de invierno 2026 el viernes pasado, 12 de junio . De esta manera, se convirtió en el primero de estos espacios en abrir sus puertas y en ofrecer nieve para esquiar y disfrutar (uno de los principales atractivos para el turismo invernal en Mendoza ).

los puquios Promesas: un centro de esquí no cobrará entrada si Argentina gana en el debut del Mundial, prodes y más promos Imagen ilustrativa

Entre los servicios disponibles para la temporada 2026, se destacan el Estadio de Trineos con medios de elevación, playa de estacionamiento, alquiler de equipos e indumentaria para nieve, propuestas gastronómicas y un área de picnic destinada a quienes deseen pasar la jornada en la montaña.

Los Puquios

Como novedad, este año Los Puquios cuenta con un sistema de fabricación de nieve artificial ya consolidado. Se trata de diez cañones de nieve -manuales y automáticos- que permiten mantener operativas distintas áreas, incluso cuando las nevadas naturales son escasas.

Cuánto no pagarán los visitantes en Los Puquios si gana Argentina

La promesa del parque de nieve se extiende para todo el miércoles. De ganar Argentina en el debut del Mundial, los visitantes se ahorrarán los 50.000 pesos que cuesta el pase en temporada baja (desde el viernes pasado y hasta el 3 de julio).

Promo Los Puquios Promesas: un centro de esquí no cobrará entrada si Argentina gana en el debut del Mundial, prodes y más promos Imagen generada con IA

En tanto, en temporada alta (del 4 de julio al 2 de agosto, incluyendo también fines de semana largos y feriados) el valor del pase diario en Los Puquios es de 70.000 pesos. En tanto, personas con discapacidad no pagan.

los puquios tarifas

Goles que valen promociones

A nivel nacional, las distintas apps también han lanzado promociones y campañas especiales para contagiarse del "Modo Mundial".

Es el caso de PedidosYa, la app de envío de mercadería que ofrece una promo inmediata por cualquier gol que se convierta en cualquiera de los partidos del mundial (de Argentina o de cualquiera de las otras 47 selecciones).

Cuánto se gana haciendo delivery en marzo 2026 Rappi vs Pedidos Ya (cuánto deja por día) (2) PedidosYa ofrece una promo inmediata por cualquier gol que se convierta en el Mundial. Imagen ilustrativa

Sobre su funcionamiento, hay que ingresar a la app móvil de PedidosYa en el momento en que se convierte el tanto. Quienes lo hagan más rápido podrán acceder a promociones y descuentos en distintos productos y servicios. Claro que es una promo en la que los usuarios más ágiles cuentan con ventaja,

Como en el tradicional prode, pero con 50.000 dólares de premio

Otro clásico de cada mundial es el prode. Familias, compañeros de trabajo y amigos se organizan cada cuatro años para armar sus pronósticos de todos los partidos mundialistas. Desde hace ya varios años, existen apps especialmente programadas y diseñadas para contrastar los pronósticos con los resultados y otorgar puntos a quienes acertaron (quienes aciertan el resultado exacto reciben la totalidad de los puntos, mientras que quien acierta el ganador o que hay empate -aunque sin coincidencia de goles- hay una base mínima de puntos que se otorgan).

Este año, Mercado Pago lanzó su "Fixture 2026", una versión de este juego de pronósticos deportivos y que se encuentra incorporado dentro de la misma billetera virtual.

Mercado Pago Fixture Mercado Pago presentó su Fixture 2026 con premios millonarios

Participar no tiene costo extra para los usuarios y les permite predecir resultados de partidos (los resultados pueden completarse y cambiarse hasta los instantes previos al inicio del partido).

A diario hay premios económicos y órdenes de compra para quienes más puntos obtengan en general, mientras que también está la posibilidad de organizar torneos entre amigos y conocidos, siempre dentro de la app.

Quienes acierten el resultado pleno -con cantidad de goles incluida- acumulan 6 puntos por partido, mientras que si se acierta al ganador o al empate -aunque con un marcador distinto- hay 3 puntos en juego. Lo positivo es que no hay descuento de puntos por resultados fallidos.

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Si bien en los torneos privados se puede fijar un monto como premio para el ganador (también puede ser "amistoso"), ya por el solo hecho de participar del Fixture 2026 de Mercado Pago los jugadores pueden ganar USD 10.000, USD 20.000 y USD 50.000 dólares. Ello dependiendo de si, una vez finalizado el campeonato, culminan tercero, segundo o primero -respectivamente- en el ranking a nivel nacional.