El invento japonés que salva vidas en las calles de Mendoza y casi nadie sabe para qué sirve

Seguro las viste al cruzar la calle o en la parada del micro: las baldosas con relieves no son un adorno, sino un lenguaje clave para la seguridad urbana.

De Japón a las calles de Mendoza: qué quieren decir las líneas y puntos en las baldosas de la Ciudad.

De Japón a las calles de Mendoza: qué quieren decir las líneas y puntos en las baldosas de la Ciudad.

Si caminamos por la Ciudad de Mendoza o por cualquiera del mundo, es imposible no notar esas baldosas con puntos o barras que interrumpen el cemento liso. Aunque muchos las consideran parte de la estética urbana, estas superficies son en realidad una herramienta de tecnología social que permite la autonomía de miles de personas cada día.

El lenguaje oculto bajo tus pies: ¿puntos o rayas?

Estas piezas se conocen técnicamente como baldosas podotáctiles. No están puestas al azar ni por capricho de diseño; cada relieve transmite un mensaje específico que puede ser reconocido tanto por el tacto de los pies como por el contacto del bastón blanco.

De Jap&oacute;n a las calles de Mendoza.

De Japón a las calles de Mendoza.

Existen dos tipos fundamentales de códigos que debés conocer hoy:

  • Código de alerta (Puntos): Se indican con relieves redondos tipo "burbuja". Su función es advertir que se ha llegado a una zona de peligro, como un cruce de calle, el borde de un andén, una escalera o un cambio brusco de nivel. Es una señal de detención inmediata para explorar el entorno con precaución.
  • Código de avance (Barras): Se presentan como líneas rectas en sobre relieve. Indican que el camino es seguro y que la persona puede continuar su marcha en esa dirección sin obstáculos.

El uso del color amarillo tampoco es casual. Se eligió por ser uno de los tonos más visibles y que genera un mayor contraste con el gris del cemento, facilitando la orientación de personas con baja visión.

Un invento japonés nacido de la amistad

El origen de este sistema, hoy universal, se remonta a 1965 en Japón. El inventor Seiichi Miyake diseñó estos "bloques táctiles" (llamados Tenji en su país) inspirado por un amigo cuya visión se estaba deteriorando rápidamente. Miyake invirtió sus propios ahorros para crear esta solución que hoy pavimenta ciudades de todo el mundo.

La primera vez que se colocaron fue en 1967 en la ciudad de Okayama, cerca de una escuela para ciegos. Desde entonces, se convirtieron en el eslabón fundamental de lo que los expertos llaman la "cadena de accesibilidad", que garantiza que cualquier ciudadano pueda llegar, entrar y circular por el espacio público con independencia.

Por qué las veredas no son una sola pieza sólida

Además de las baldosas amarillas, es común ver líneas o ranuras cada pocos metros en el concreto tradicional. Aunque parezcan simples cortes, cumplen funciones de ingeniería críticas para la durabilidad de la ciudad.

Estas líneas actúan como juntas de control para evitar que el cemento se agriete de forma desordenada por los cambios de temperatura. Además, si una empresa de servicios públicos debe realizar una reparación de agua, luz o gas, estas marcas permiten romper solo una pieza en línea recta, facilitando el arreglo y evitando tener que reemplazar tramos extensos de la acera.

Entender estos detalles transforma nuestra percepción del entorno. Lo que antes era un simple relieve en la vereda, hoy se revela como una infraestructura pensada para cuidar y proteger a todos los vecinos por igual.

