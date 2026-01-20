En Japón existe una escalera "casi vertical" considerada la más terrorífica del mundo

Desde la oficina de turismo de la localidad de Gero, advierten el riesgo de caídas, por ese motivo, no es promocionada como una atracción turística.

La escalera más terrorífica del mundo se encuentra en Japón y tiene 10 metros de altura.

En la ciudad de Gero, Japón, se encuentra la escalera más aterradora del mundo, tallada en el terraplén de un río de 10 metros de altura. A pesar de que la estructura data de principios de los años 60, la gran repercusión se dio a partir de que un fotógrafo aficionado compartiera de su recorrido por los escalones.

Desde ciertos ángulos, la escalera parece ser casi vertical. Sus escalones son tan estrechos que apenas se pueden pisar, y solo un pasamanos oxidado como apoyo, informa Odditycentral.

Fue construida junto a un terraplén de hormigón diseñado para proteger al distrito de las inundaciones del río Maze. Originalmente, no estaba contemplado añadir al escalera, pero se colocó luego de recibir reiteradas quejas de los residentes locales, quienes lamentaban haber perdido el acceso a la orilla del río para pescar.

escalera japón Una de las construcciones más peligrosas del mundo Su inclinación se debe principalmente a la relación peldaño-contrahuella de 1 a 1, en comparación con el estándar más seguro de 2 a 1. Aunque las autoridades no han dado una explicación sobre este diseño, se cree que al construirla se buscaba minimizar los costos lo más bajos posible, según indica Odditycentral.

Por su parte, la oficina de turismo de Gero se ha mostrado reacia a promocionarla la escalera como destino turístico. El riesgo de caídas es evidente y la falta de seguridad la aleja de convertirse en una atracción con el objetivo de evitar accidentes.

"No podemos afirmar que sea segura, por lo que pedimos a la gente que se haga responsable de cualquier posible lesión", comentó un portavoz en un medio local. A pesar de la dificultad de subir las escaleras, el verdadero desafío esta en la bajada debido a la gran pendiente, sumada a los peldaños cubiertos de musgo, lo que convierte en un riesgo para los visitantes.