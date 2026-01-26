El grave hecho que vivió una familia mendocina por una cochera en Reñaca: "Mis primos son agresivos"

" Necesitamos el estacionamiento sí o sí. Y no te voy a devolver los 100.000 pesos . Eso ya es aprovecharse, tu estuviste ahí dos días lo más bien, con tu auto seguro. Te devuelvo más de lo que tengo que devolverte, que son 50.000 pesos. Y ahora voy a llamar a mi marido que está allá y mis primos, y bueno... No quiero llegar a eso, porque mis primos son demasiado agresivos . Así es que sería bueno que saques el auto tranquilamente y en paz"

Textual, sin una coma ni un punto de más; esa es la intimidante y amenazante respuesta que recibió un mendocino que había pagado por el alquiler de un departamento -con cochera incluida - en la costa chilena para disfrutar de sus vacaciones. Según compartió en sus redes sociales, el damnificado había rentado y pagado por anticipado su estadía en un departamento en la costa de Chile y había abonado 100.000 pesos por separado para alquilar una cochera para su vehículo en el mismo complejo.

Pero, según se desprende de la denuncia pública -y que se ha viralizado en redes-, la mujer que le alquiló el estacionamiento (a quien en el audio se identifica con el nombre de Ana María) decidió unilateralmente que le quitaría al mendocino el espacio para aparcar el auto que él ya había pagado . Y, tras notificar esa decisión, se dio el intercambio con la advertencia amenazante.

La mujer del audio es quien manejaba la cochera de la discordia, ya que la dueña del departamento había le había subalquilado el codiciado espacio para guardar el auto en Reñaca , una de las zonas más concurridas en Chile y en donde un estacionamiento seguro "cotiza en bolsa".

La temporada de verano en las costas del Pacífico chileno ha estado marcada por varias noticias que han traído dolores de cabeza a los mendocinos. Desde episodios de robos en la ruta -con vehículos argentinos como blanco- hasta reiteradas estafas con una página que ofrecía alojamientos en Reñaca y en departamentos que no existían. Entre estos dolores de cabeza también se destacan las contingencias climáticas que han derivado en cierres esporádicos e intempestivos del tránsito en el Paso Internacional Cristo Redentor .

Sin embargo, el de este mendocino (Ignacio Castro), es un dolor de cabeza que, además, genera indignación por la impunidad con que actúa y se maneja de la dueña del estacionamiento que él había alquilado en Reñaca.

Al comienzo del audio -un extracto de 45 segundos y que, evidentemente, comienza cuando a Castro ya le han notificado que debería dejar la cochera por la que ya pagó- se escucha al mendocino desconcertado e intentando mantener la calma ante el pedido en tono de reclamo de la mujer. "Ana María, que problema, che. ¡¿Cómo....Cómo me vas a sacar el estacionamiento, Ana María, que ya te alquilé, te reservé, te pagué!? Eh, ¡¿cómo vamos a hacer esto, Ana María!?", pregunta Castro, entre la incredulidad y la impotencia.

Y es luego de esta pregunta en tono de reclamo que la mujer le dice que necesitan el estacionamiento "sí o sí", además de advertirle que no le devolverá el dinero. Y, como broche de oro, cierra con la advertencia de que sería bueno que retirara el auto "tranquilamente y en paz" sin necesidad de que ella dé aviso a su marido y sus primos que "son demasiado agresivos".

Hay multas por conductas en la vía pública en Chile. Playa de Reñaca Playa de Reñaca Imagen ilustrativa

Del tono amenazante de esta respuesta se desprende que Ignacio Castro ha intentado dialogar y explicar a Ana María que no va a devolverle el estacionamiento por el que ya ha pagado para disfrutar de sus vacaciones.

"No estoy para problemas así en vacaciones"

Al difundir el mensaje en sus perfiles de Instagram y Facebook, Ignacio Castro dejó un mensaje claro y contundente acompañando el video con el audio. "Chilena nos desalojó con amenazas. Obvio tuve que dejarla, no estoy para problemas así en vacaciones" destacó el comunicador y emprendedor mendocino.

Ante la viralización de la publicación, varias personas en las redes respaldaron al mendocino, mientras otras pidieron más datos sobre la identidad de la propietaria para, al menos, escracharla y que ningún otro viajante de Mendoza le alquile ante el evidente incumplimiento y falta de palabra.

En el hilo de respuestas y comentarios en la publicación se inició todo un debate sobre los derechos de los usuarios que pagan por servicios y los límites de los acuerdos informales en alquileres de espacios.

Luego de su paso por distintos medios de comuniación, Ignacio Castro incursionó en el mundo del marketing digital, la publicidad y la creación de contenidos. Recientemente se ha destacado por su rol como referente de la iniciativa “Pacto Parental” en Mendoza, una movida que busca desalentar el uso abusivo y excesivo de teléfonos celulares en niños y adolescentes de Mendoza (en las escuelas y en los hogares).

Represalia: la mujer no podrá volver a alquilar su cochera

La viralización en redes sociales de la desagradable situación -con amenaza incluida- trajo repercusiones de todo tipo. A tal punto que desde el consorcio le prohibieron a la mujer dueña de la cochera seguir participando de arriendos temporales.

Alquiler Chile 2

"Frente al lamentable hecho que ocurrió en nuestro edificio con el arriendo de uno de los estacionamientos temporales, los que están prohibidos de dar en sub arriendo, es que la unidad 56 - 57 no podrá participar de más arriendos temporales", anunciaron en el grupo de WhatsApp informativo interno del consorcio.

"No podemos exponer al edificio, comunidad ni administración a actos de matonaje ni a estar circulando en redes sociales por actos que no corresponden a la cultura de nuestra comunidad", cerraron, con contundencia, en el escrito.