El fenómeno de los “worldcoins” en las plazas de Ciudad, según la mirada de Los Andes en CNN Mendoza

En el nuevo espacio que ocupa Los Andes en el aire de la radio mendocina, esta vez en CNN Mendoza, la periodista de la sección Economía, Bárbara del Pópolo, comentó para la mesa del programa “De diez” el fenómeno que llevó a varios mendocinos a ofrecer sus datos biométricos en plazas mendocinas para recibir, a cambio, con 25 worldcoins (criptomonedas) de bienvenida.

La situación se vivió en los últimos días y la periodista tuvo la oportunidad de atestiguarlo y consultar al respecto, tal como contó en su artículo para Los Andes. “Nos encontramos con muchísimo desconocimiento. En la plaza San Martín, donde se juntan a esperar a la gente que viene con unas grandes esferas que toman los datos biométricos a cambio de criptomonedas, había mucho desconocimiento”, contó. Para ejemplificarlo, dijo que la mayoría de las personas allí creían que, a cambio de dar esos datos biométricos, “iban a recibir dólares o dinero al precio del dólar blue”.

“Es cierto que hay un mercado en el que las criptomonedas se pueden cambiar por dólar a cotización blue, en la práctica lo que la gente está recibiendo son monedas digitales a cambio de esta información, que no sabemos para qué los va a usar la compañía. Es decir, qué gana esa empresa al obtener datos por escanear tu iris”, advirtió la periodista.

“Había sobre todo chicos jóvenes, muy pocos mayores de 40 años. Ellos decían que tenían mucha necesidad y por la promesa de dinero ni se preguntaban si corrían riesgos o no al dar sus datos. Lo que les importaba era que iban a recibir dinero a cambio”, explicó Bárbara del Pópolo.

“Ellos dicen que no le temen al riesgo porque les ofrecen dinero. Y en ese momento no les cuesta más que les costaría sacar una foto”, contó. A la vez, explicó que los responsables de tomar datos biométricos se negaban a hablar con la prensa “e incluso se turnaban para tomar los datos cuidando no mostrar su rostro ante las cámaras”.

Tal como cuenta en su artículo periodístico, “según destacan en AnalyticsIndiamag.com, la mayor ironía detrás de todo esto, es que el país que vio nacer esta tecnología (Estados Unidos), es el que tiene regulaciones más estrictas en torno a las criptomonedas y, en la práctica lo prohíben”.