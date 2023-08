La preocupante cotización del dólar, según la mirada de Los Andes en CNN Mendoza

En el espacio que ocupa Los Andes en el aire de la radio mendocina, esta vez en CNN Mendoza, el periodista de la sección Economía Gonzalo Villatoro, comentó para la mesa del programa “De diez” la situación que se vive por el gran incremento en la cotización del dólar “blue”.

Como contó en su artículo para nuestras ediciones digital e impresa, el periodista explicó que “con la cotización del jueves, que cerró por encima de los $570, el dólar acumula casi $25 de aumento respecto a la última cotización de julio”.

Villatoro explicó que, según sus consultas, “todo se reduce a una ola de incertidumbre que se acrecienta a medida que se acerca la fecha de las elecciones nacionales y todos coinciden en que, lejos de calmarse, el blue continuará en alza”.

El periodista de Los Andes comentó cuán difícil es para todos seguir este ritmo de la cotización cuando esta se relaciona, como se hace efectivamente, con la suba de precios. “Realmente es algo que tiene y no tiene explicación a la vez”, graficó Villatoro. Y explicó: “El dólar va corriendo y para esperar cierta estabilidad todo se encamina a que lleguen las elecciones de una vez, para ver qué pasa con la cotización. Pero en este clima actual, la incógnita tiene a todo el mundo en vilo. Los precios no sé si se mueven por el dólar o no, y tenemos tantos tipos de dólar, que ya no sabemos si los aumentos se dan por el aumento de alguna de las cotizaciones. Cuando habla el ministro de Economía, hay reuniones en todos lados para ver qué hacer con los precios”.

En ese sentido, el periodista citó en su nota al especialista Daniel Mercau: “Para él, el alza en el dólar blue se va a trasladar a precios, con lo cual muy probablemente vamos a tener en los próximos meses entre un 7% y hasta un 8% en promedio de inflación. Está muy enganchado dólar y precios”.