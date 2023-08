El ex futbolista Fernando Cáceres despidió al cirujano asesinado en Morón: “Estoy acá gracias a él”

Juan Carlos Cruz, médico cirujano del hospital Carrillo ubicado en el partido de Morón, fue asesinado con un disparo en la cabeza este jueves por tres delincuentes que le robaron el auto. En medio de la indignante noticia, el ex futbolista Fernando Cáceres se pronunció al respecto y recordó a quien le salvó la vida hace 14 años, luego de que sufriera un ataque similar.

“Lo conocí en un mal momento de mi vida pero también puedo decir que, gracias a él, estoy ahora hablando. Él me recibió en el hospital y me llevó al quirófano”, rememoró el jugador sobre el trágico hecho que atravesó en noviembre de 2009 en Ciudadela. El primero de ese mes, Cáceres fue interceptado por cuatro ladrones que, en un intento de robo, le gatillaron en la cara. La bala ingresó por su ojo derecho y le causó una fractura craneal.

“Hablar de esto es terriblemente malísimo, le debés la vida a una persona y que hoy esté hablando de esto... no puede ser que estén sucediendo estas cosas en el país”, lamentó “el Negro” en diálogo con A24. “No se merecía una cosa así”, y cuestionó,”¿De qué valió todo lo que hizo por mí, si después no le sirvió para él?”.

El primero de noviembre de 2009, Cáceres fue asaltado por cuatro ladrones que le dispararon en el rostro. A causa de esto, el jugador tuvo una fractura de cráneo y permaneció internado dos meses en el hospital Carrillo de Morón. Foto: Gentileza

En aquel entonces, Cáceres permaneció internado dos meses en el hospital bonaerense bajo el cuidado y control de Cruz. Por ello, asegura que era “una persona sencilla”. “Él sabía lo que hacía pero no era consciente de lo que el otro recibía. Sabía que salvaba vidas pero no sabía cómo se sentía el otro, yo lo puedo decir porque es algo increíble. Hoy puedo estar sentado y hablando gracias a él, y mirá lo que estoy hablando, no lo puedo creer”, dijo.

Además, el jugador de 53 años destacó el profesionalismo y dedicación del cirujano: “Siempre me dejó en claro que él amaba su profesión. Yo le comentaba que estaban en un lugar complicado (por la zona del hospital) y él me decía ‘lo que hacemos es salvar vidas, no preguntar quiénes son’ y eso es lo que hizo. No le importó lo que yo hacía, lo primero que hizo fue salvarme la vida”.

Tras las dolorosas palabras que evocó el ex jugador de clubes como Boca e Independiente, Marcelina, hermana de Juan Carlos Cruz, regresó el gesto y le aseguró que “de la misma manera que tu pasión te lleva, mi hermano hacía el mismo servicio con la misma entrega por lo que uno ama. Eso es lo que hacía [Juan] desde su vocación. Y uno de esos que ayudó fuiste vos”.

“Es una manera de honrar la vida y lo que él hizo por sus pacientes. Gracias por estar. De alguna manera se ve reflejada tu gratitud y que lo compartas con nosotros. Gracias por recordarlo, mi hermano también tenía un agradecimiento a la sociedad, entregaba su vida, su servicio”, reconoció la mujer.

Juan Carlos Cruz fue asesinado de un tiro en la cabeza en la puerta de su casa - Foto Facebook Juan Carlos Cruz

