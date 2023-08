“Los derechos humanos son solamente para ellos”: duro relato de la hermana del médico asesinado

Victoria, la hermana de Juan Carlos Cruz, asesinado por tres delincuentes que lo balearon en la cabeza para robarle el auto este jueves en Morón, no encuentra respuesta para lo que le hicieron a su familia. Conmovida por lo que actualmente atraviesa, la pérdida de un familiar, la mujer intentó resumir sus sentimientos mientras la Policía aún busca a los responsables del crimen.

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann, en radio Mitre, la mujer aseguró: “La ley es una mierda, la Justicia es una mierda, los derechos humanos son solamente para ellos, mi hermano no tuvo derecho a defenderse, no tuvo chance a nada... Lo mataron sin mediar nada, pobrecito. Él salvó a cuántos chorros baleados de Fuerte Apache y estos hijos de puta se lo llevaron ahora”.

Buenos Aires. El auto del médico encontrado a 40 cuadras del crimen.

Y agregó: “Él tenía un compromiso con la sociedad por su profesión. ¿Qué mierda de compromiso tiene el Estado con esto? ¿Dónde mierda están el gobernador y el intendente? Ahora quieren pagar el velorio, ¿para qué mierda? No necesito plata, necesito justicia, necesito a mi hermano”.

Antes, en otros reportajes televisivos, Victoria había contado la historia de esfuerzo y trabajo de la familia. “Venimos de abajo, de muy abajo. Él no vivía en un palacio. Salvaba vidas y no tenía un techo digno. Que me vengan a decir que hay hambre. En este país no hay hambre, hay vagos de mierda”.

Entre lágrimas, y ante los medios, Victoria expresó: “Venía con un dolor y un cansancio después de trabajar y me llama mi hija: ‘Vení al tío’, me dijo. Cuando vi los zapatos de mi hermano... Estaba mi hermanito ahí. Le estaba enseñando muchísimos métodos de operación a todos los residentes. Él dormía en el armario porque no tenía plata para volver a casa de las prácticas después de cursar. Se la pasaba en el hospital, dormía ahí pobrecito”.

CAPTADOS POR LAS CÁMARAS PERO SIN TESTIGOS

El crimen ocurrió ayer a las 16.59 en la puerta de la casa de la víctima, ubicada a metros de la esquina de Gregorio Pérez y Lanús, en la zona Oeste del Conurbano, donde una cámara de seguridad registró lo ocurrido. Los delincuentes tardaron menos de 20 segundos en abordar y asesinar a Cruz.

Durante el reportaje ante medios televisivos, Victoria recordó que poco antes del asesinato de su hermano habló con él acerca del crimen de Morena, la nena de 11 años asesinada por motochorros en Lanús. Dijo que a partir de este hecho, le comentó a su hermano que de ahora en adelante no dejaría salir solo a su hijo de 14.

Fuentes del caso informaron a Infobae que el auto de la víctima, marca Fiat, apareció a unas 40 cuadras del lugar del crimen, en el cruce de Andrade y Aguirre, en la localidad de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza: tenía un neumático pinchado y una puerta abierta.

Cabe mencionar que la causa es investigada por la Fiscalía Nº 7 de Morón, a cargo de Matías Rappazzo, quien trabajó en la zona del hecho junto a los peritos de la Policía Científica; mientras buscan intensamente a los homicidas. Esta mañana, fuentes de la causa también revelaron que buscan a los sospechosos a través de las cámaras de seguridad y que no hay testigos.

“Es una pesadilla. Nunca en la mañana de ayer habría soñado pasar por esto hoy. Es una pesadilla que no tiene remedio. Vuelvo a repetir, si no hay justicia y no cambian las leyes, nos están matando uno a uno. Así de sencillo. Salvaba vidas todos los días. Todos los días salvaba a estas lacras y estas lacras se llevaron su vida, sin mediar nada. Era un auto de mierda”, manifestó la hermana de la víctima.

Juan Carlos Cruz fue asesinado de un tiro en la cabeza en la puerta de su casa. Foto: Facebook / Juan Carlos Cruz

Por otra parte, las cámaras del municipio de Morón captaron a los tres sospechosos del crimen en una plaza cercana al lugar del hecho. Eran las 16.54, según el registro del video, cuando pasaron caminando los tres juntos mientras los niños a su alrededor jugaban en la plaza.

Tras el crimen, también desde el centro de monitoreo del municipio se divisó la fuga del Fiat de la víctima, a las 17.08, en el cruce de Stevenson y Avenida Eva Perón, justo en el límite de Morón y Rafael Castillo y unas cuadras de donde luego quedaría descartado el coche.

Finalmente, Victoria recordó que el objetivo de Juan Carlos, además de haberse convertido en cirujano, era enseñar lo que sabía a nuevos médicos. “Él quería dejar un legado”, concluyó la mujer.

